Aubameyang er brennhet

Det er super-søndag for alle fotballelskere. Det er full serierunde i Eliteserien og OBOS-ligaen, men høydepunktet er uten tvil gullkampen i Bergen mellom Brann og Rosenborg som starter klokken 2000. I England er både Chelsea, Arsenal og Manchester United i aksjon, mens i La Liga spilles El Clasico mellom Barcelona og Real Madrid på Camp Nou.

Arsenal vinner og Pierre-Emerick Aubameyang scorer - 2,80 i odds (spillestopp kl. 1425)

Palace har gått på tre strake tap mot Bournemouth, Wolverhampton og nå sist mot Everton. Dermed har The Eagles tapt seks av de åtte siste kampene, og nå vaker de like over nedrykksstreken.

Roy Hodgson har ikke vunnet i Premier League mot Arsenal på ni forsøk, og det er ingenting som tyder på at han skal gjøre det i søndagens kamp heller.

Hjemme på Selhurst Park har nemlig Palace vært elendig denne sesongen. Resultatene taler for seg selv. 0-2 mot Liverpool, 0-2 mot Southampton, 0-0 mot Newcastle og 0-1 mot Wolves.

Palace og Huddersfield er de to eneste lagene i Premier League som ennå ikke har scoret foran egne fans. Lag som ikke klarer å score på hjemmebane havner som regel under nedrykksstreken før eller senere, og den veien det går for Palace nå.

Statistikken mot Arsenal er heller ikke lystig lesestoff for Palace-fansen. De har tapt ni av de siste elleve Premier League-kampene mot laget fra Emirates

Palace har faktisk kun vunnet én og tapt 14 av de siste 16 kampene mot topp seks-lagene sist sesong.

Arsenal har et tett kampprogram. På Selhurst Park spiller de sin tredje kamp på seks dager. Arsenal slo Sporting Lisboa i Europa League på torsdag. Det var The Gunners ellevte seier på rad.

Arsenal kan vinne tolv kamper på rad for første gang siden oktober 2007! Og de kan vinne åtte ligakamper på rad for første gang siden februar 2015.

Med den formen The Gunners viser nå vil Palace få problemer. Laget fra Nord-London har scoret hele tolv mål på bortebane så langt denne sesongen, ingen har scoret mer enn dem på bortebane i Premier League så langt.

Det virker som Arsenal mørner motstanderne i første omgang og setter inn støtet i annen omgang, iallfall om man kikker på statistikken. Den viser at de har scoret 16 av 22 mål etter pause.



Crystal Palace får tilbake Max Meyer og Alexander Sørloth som begge var syke sist helg. Christian Benteke og Joel Ward derimot er fortsatt ute med skader.

Arsenal hvilte en rekke spillere i torsdagens Europa League-oppgjør i Lisboa, og de er ventet å stille med sitt beste mannskap i denne kampen. Nacho Monreal og Sead Kolasinac er usikre på grunn av strekkskader, men Petr Cech er endelig spilleklar.

Arsenal fortastte å imponere i Europa League på torsdag, og Palace skal være etn overkommelig oppgave for dem. Med Arsenals scoringskåthet på bortebane ligger det an til flere mål på Selhurst Par, tror jeg. Den tidligere Dortmund-spilleren Pierre-Emerick Aubameyang har vært direkte involvert i 21 mål på sine 22 kamper i Premier League for Arsenal. Han har 16 mål og fem målgivende pasninger.

Seks av målene hans har kommet i de fire siste Premier League-kampene. Jeg tror han kan tegne seg på scoringslisten igjen, 2,80 i odds for Aubameyang-scoring og seier til Arsenal er et spennende tips i mine øyne.

