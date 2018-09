Bale & Co. valser over Irland

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Nations League sparkes i gang med ni kamper på torsdagens oddsprogram. Turneringen består av alle UEFAs 55 nasjonale forbund, som igjen har blitt delt opp i fire divisjoner som er rangert etter FIFA-rankingen. Nations League skal erstatte tidligere uinteressante privatlandskamper. I tillegg er det drøssevis med kamper fra Champions League i ishockey, og natt til fredag spilles det tre kamper i Serie A i Brasil og det er serieåpning i NFL.

Wales – Irland H 1,85 (spillestopp kl 20.40)

Elleve måneder etter at lagene sist møttes, barker Wales og Irland sammen på Cardiff City Stadium. Lagene møttes i en dramatisk kamp i oktober, hvor en plass i VM-playoffen sto på spill.

James McClean scoret kampens eneste mål, og sendte Irland til playoffen. Der ble irene ydmyket av Åge Hareide og Danmark som banket Irland hele 5–1 i Dublin.

Siden tapet mot Irland har Ryan Giggs tatt over som manager eter Chris Coleman, og den legendariske walisiske landslagsspilleren går for sin andre seier på fire kamper som landslagssjef når Martin O’Neill sine menn kommer til Cardiff.

Under Giggs ledelse har Wales knust Kina 6–0 i China Cup, tapt 0–1 mot Uruguay i samme turneringen og de har spilte 1–1 mot Mexico i en privatlandskamp. Resultatene viser at den tidligere Manchester United-legenden mangler offensiv slagkraft, selv om han har Real Madrid-stjernen Gareth Bale i laget.

Den tidligere Tottenham- og Southampton-spilleren er den eneste Wales-spilleren som er i verdensklasse, og jeg tror han kan bli tungen på vektskålen i torsdagens match.

Hal Robson-Kanu har takket nei til videre landslagsspill for Wales, men de har fått inn 19 år gamle Tyler Roberts i troppen. Han håper å få sin første landskamp mot Irland.

Wales har ikke vunnet mot Irland på de åtte siste kampene. Den siste seieren kom tilbake i en privatlandskamp i 1992, men de er favoritter før torsdagene Nations League-match.

Det er ikke bare fordi de spiller på hjemmebane, men fordi den irske landslagssjefen Martin O’Neill mangler en rekke nøkkelspillere til kampen i Cardiff. James McClean, Robbie Brady og Shane Long er alle ute på grunn av skader, mens Cardiff-spilleren Harry Arter har takket nei til landslagsspill etter en konflikt med Roy Keane.

Spørsmålet er om de nye irske talentene holder nivået ennå. En gjennomgang av den siste troppen til irene gir grunn til bekymring hos den irske fansen. Kun to av midtbanespillerne i troppen har mer enn ti landskamper. Det betyr ikke at det en haug med unge nye talenter på vei inn. Den uerfarne midtbanen inkluderer 29 år gamle Alan Judge og 31-åringen Shaun Williams, som begge står med én landskamp og spiller til daglig i Championship.

Offensivt er Jonathan Walters den erfarne angriperen, i tillegg har O'Neill hentet inn Preston-duoen Graham Burke og Callum Robinson og Millwall-spilleren Aiden O’Brien. Det er bare Burke som har internasjonal erfaring av disse tre. Det irske landslaget virker kraftig svekket før torsdagens kamp, og troen på Martin O'Neill fikk seg en trøkk etter 1-5-slakten mot Danmark.

Irland har tapt tre av de fire siste landskampene. De har blant anet tapt begge de to siste bortekampene sine, og jeg kan ikke se at de skal klare å slå tilbake i Cardiff med det mannskapet de har med seg dit. O'Neill har kun med seg syv spillere fra Premier League. Laget hans er bygget opp av spillere fra Championship. De vil få det tøft mot Gareth Bale & Co.

Wales har kun scoret ett mål i de fem siste privatlandskampene sine, og det tror jeg de vil gjøre noe med torsdag kveld. 1,85 i odds på borteseier er ok. Denne brukes i en herlig dobbel.

Slovenia – Bulgaria H 2,00 (spillestopp kl 20.40)

Disse lagene spiller i gruppe med Norge i Nations League. Slovenia har et lag som er godt nok til å gå til topps i gruppen, og de kan få en bra start på Nations League hjemme mot et overkommelig bulgarsk lag.

Slovenia endte på fjerdeplass i EM-kvaliken sist, og fikk ikke plass i EM-sluttspillet i Frankrike. Men de har ambisjoner om å spille EM i 2020. Slovenia kan selvsagt kvalifisere seg til mesterskapet gjennom den vanlige kvalifiseringen, men Nations League gir dem en ekstra mulighet. Den tror jeg de vil prøve å benytte seg av.

Bulgaria ser helt sikkert den samme muligheten som Slovenia, men jeg har ikke troen på det bulgarske laget. De strever fryktelig på bortebane, hvor de har tapt seks av de siste syv kampene. De tapte også fire av fem bortekamper i VM-kvaliken sist, men de tapte tre av fire bortekamper i EM-kvaliken. Den eneste trepoengeren på bortebane kom mot miniputtnasjonen Malta.

De fleste spillerne hos Bulgaria spiller i den hjemlige ligaen, og til denne kampen har de få alternativer fremover. Kaptein Ivelin Popov får med seg Radoslav Vasilev på topp. Sistnevnte har kun to landskamper, til tross for at han er 27 år. Den unge CSKA Sofia-angriperen Kiril Despodov håper å få sin andre landskamp torsdag.

På hjemmebane har Slovenia vist at de kan spille jevnt med noen av de beste lagene i Europa. De tapte ikke en eneste hjemmekamp i VM-kvaliken, hvor de spilte uavgjort mot både England og Skottland. I tillegg vant de tre hjemmematcher. De er nå ubeseiret i åtte hjemmekamper på rad.

Slovenerne har spillere i mange av de største ligaene i Europa, men den største stjernen er muligens keeperen Jan Oblak. Han tjener til livets opphold til spanske Atlético Madrid, men han har trukket seg fra troppen på grunn av en skade.

Bostjan Cesar og Valter Birsa har begge takket nei til videre landslagsspill. Det gjør at slovenerne mangler rutinerte spillere. Matic Kotnik, Aljaz Ivacic, Jure Balkovec, Rudi Pozeg Vancas, Leo Stulac og Luka Zahovic venter alle på å debutere.

Offensivt vil Vitesse Arnhem-spissen Tim Matavz og Maribor-spilleren Luka Zahovic garantert skape problemer for bulgarerne. Defensivt er Ufa-spilleren Bojan Jokic den mest rutinerte karen i den slovenske troppen med over 90 landskamper. Det er lett å undervurdere det slovenske laget. Ikke gjør det.

Slovenia har fordelen av å spille på hjemmebane, og de møter et urutinert Bulgaria-lag. Det gjør at jeg tror på slovensk seier til 2,00 i odds. Denne brukes i en fin dobbel sammen med Wales.

Torsdagens dobbelttips er Wales + Slovenia til flotte 3,70 i odds. Spillestopp er klokken 2040.



