Barcelona har slitt voldsomt mot Celta Vigo tidligere

Tirsdagens langoddsprogram har sitt høydepunkt i England. Det er en Premier League-kamp, og det er Brighton som tar i mot Tottenham. Det blir spennende å se hvor mye City-kampen på søndag kostet for Spurs. Rett bak dette kommer den tyske cupen, der Leverkusen møter Bayern München i semifinalen i den tyske cupen. LaLiga kjører på med full midtuke-runde, og tirsdag spilles det tre kamper fra Spania. Barcelona skal gjeste Celta Vigo. Det spilles en kamp i Sereie-A, mens det er innslag av både den svenske og danske toppserien.

Celta Vigo - Barcelona B 4,10 (Spillestopp 20:55)

Celta Vigo ligger i øyeblikket på en 9. plass, fem poeng unna sjetteplassen og Europa League-spill neste år. Tapet mot Leganes nå i helgen var svært tungt for Celta Vigo. De har dog fortsatt en reel sjanse om å nå topp seks, men bør slå Barcelona i kveld da. Juan Carlos Unzué sitt Celta Vigo har faktisk slått Barcelona på hjemmebane i serien to år på rad. Det er det ytterst få lag som har klart. I tillegg har de vist svært god form på hjemmebane den siste tiden. På de siste seks kampene står de med meget sterke 4-2-0. Oppsumert så synes vi at oddsen på hjemmelaget er før høyt. Hugo Mallo og Pablo Hernandez er ikke aktuelle i kveld.

Barcelona har med seks kamper igjen å spille en ledelse på 11 poeng. De har hatt et strålende sesong, og har faktisk ikke tapt en eneste seriekamp på de 32 spilte. Da Valencia ble slått 2-1 i helgen, sikret Barcelona seg rekorden for antall kamper uten tap. Hele 39 kamper har Barca gått uten tap. Det er imponerende, men jeg synes faktisk ikke laget har imponert voldsomt spillemessig etter nyttår. Exiten i mesterligaen for Roma sist uke var en gedigen nedtur. Ernesto Valverde har nok sikte innstilt på semifinalen i Copa del rey førstkommende lørdag, og jeg tror de får en real kamp av Celta Vigo i kveld. Eneste mann på skadelisten er Ivan Rakitic. Det kan fort være spillere som Vermalen, Digne og Denis Suarez får startplass i kveld.

Med tanke på helgens cupkamp for Barcelona, samt svak statistikk mot hjemmelaget den siste tiden, prøver jeg meg på en helfrekk hjemmeseier til hele 4,10 i odds.