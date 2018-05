Barcelona vinner El Clásico

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram har sitt store høydepunkt på kvelden. 20:45 spilles nemlig El Clásico. Det er Real Madrid som skal besøke Camp Nou i Barcelona. Før den tid skal vi innom blant annet siste serierunde i Championship i England, Eliteserien her hjemme og Premier League.



Har du abonnement på NA+, kan du strømme alle kveldens cupkamper. Har du ikke abonnement, får du tilgang til NA+ her. Kun kr 1,- første måned !

Barcelona - Real Madrid H 1,67 (Spillestopp 20:40)

Selv om ligagullet allerede er delt ut til Barcelona og Real Madrid ligger på en trygg tredjeplass, tror vi neppe dette blir noe annet enn et intens oppgjør.



Hjemmelaget var dønn overlegne når lagene møttes i Madrid i desember. Barca ga seg ikke før det sto 3-0. Statstikken viser klart og tydelig at Barcelona har overtaket på Madrid på Camp Nou. 7-1-2 er fasiten på de siste ti kampe på denne banen. Det er altså ingen som har maktet å slå Ernesto Valverde sitt mannskap i serien i år. 26-8-0 er fasiten før dagens kamp. Det er ekstreme tall. Slår de Madrid søndag, noe vi tror hardt på, går dem trolig gjennom serien uten tap. De viste at formen fortsatt er i inntakt sist helg, da de enkelt slo Deportivo 4-2 borte. Skadelisten til Barcelona gir neppe Valverde hodebry. Andres Iniesta, som annonserte sist uke at han vil forlate Camp Nou til sommeren, har slitt med en liten skade den siste uken. Spanjolen er trolig klar til søndagskveld.



Gjestene fra Madrid har en ting på hjernen for tiden. Det er og ta hjem Champions League trofeet den 26. mars i Kiev. De kommer dog til å gi alt i dagens kamp. De ligger i øyeblikket på en trygg tredjeplass i serien. Dette er litt av et mesterskapslag dette. Los Blancos er altså i sin tredje Mesterliga-finale på rad. Det er meget imponerende. Det har vært mye kamper for Zidane sitt mannskap den siste tiden, og det virker som en svært tøff oppgave å bryne seg på Barcelona i år. De har tapt poeng i hele seks av 16 bortekamper hittil i år. Dani Carvajal blir neppe klar til dette oppgjøret. Isco og Varane er tvilsomme.



Lillestrøm - Sandefjord H 1,50 (Spillestopp 17:55)

Bunnoppgjør på Åråsen. Begge lagene har åpnet sesongen meget svakt. Taperen her er nok involvert i nedrykksstriden svært lenge.

Den falmende storheten Lillestrøm sliter virkelig om dagen. 1-1-5 på de første sju. En poengfangst på magre fire gjør at laget ligger på en av de to nedrykksplassene. Arne Erlandsen sine gutter går en tung Tippeligasesong i møte, om ikke formpilen snart begynner å peke oppover. Laget lå faktisk under for Lørenskog i cupen torsdag, men snudde det og var dønn overlegne med 5-1-seier til slutt. Sinyan og Antonijevic er tvilsomme til oppgjøret. Jeg tror ikke Arne Erlandsen sine gutter taper dagens kamp.

Gjestene fra hvalfangerbyen ankommer Åråsen med 1-2-4 på de først sju, noe som er ett poeng mer enn vertene. Laget har tapt de to siste i Tippeligaen, og røk også ut av Cupen med svært stygge 0-3 mot Skeid fra nivå tre. Laget sparket trener Powell sist uke, og det gjenstår å se effekten av dette trekket. Det stygge tapet for Skeid tyder på at effekten lar vente på seg. Seck, Morer og Bendiksen er tvilsomme. Joackim Solberg Olsen soner karantene.

Konklusjon: Både Barcelona og Lillestrøm skal ha store sjanser til å ta hjem seieren. Vi får en totalodds på 2,50, og det kjøper vi.