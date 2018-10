Baskerderby på en fredag

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens oddsmeny er ikke aller verst, med tanke på at det kun er fredag. Det er selvfølgelig i morgen, lørdag, at det som vanlig smeller rundt om i fotballverden. Men fredagen inneholder både Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga og LaLiga. Ingen av de største lagene skal i aksjon, men det er noen ordentlig fine oppgjør vi får servert allikevel.

Athletic Bilbao - Real Sociedad U - 3,00 (Spillestopp 20:55)

Dette er et herlig nabooppgjør. Denne kampen er det man kaller på engelsk Basque-derby. Og i fansen sin verden så er du enten en rød eller blå. Slikt er det bare. Vi kan nok forvente oss et herlig og intenst oppgjør. På de siste 23 oppgjørene mellom disse lagene er statistikken 8-8-7. På de siste ti kampene mellom disse to har det endt i fem uavgjorte.

Athletic Bilbao hadde et veldig bra år i 16/17-sesongen, da laget endte på en 7.plass. Kun et poeng unna kvalik til Europa League. Derfor var det en skuffelse at laget i fjor kun maktet en 16.plass. 10 Kun seks hjemmeseire på 19 forsøk gjorde ikke akkurat San Mamés til et fort.

I år har det ikke begynt bedre enn der det slapp i fjor. Syv poeng på de første 18 mulige er dårlig. På de første seks kampene i år, så har laget spilt fire uavgjorte. Blant annet mot Barcelona borte og Real Madrid hjemme. Dette er sterkt. Undertegnede så laget mot Barcelona forrige helg, og det var ikke fortjent at laget tok med seg et poeng. De hadde marginene på sin side i andreomgang, og hadde hjemmelaget startet med Messi hadde det trolig blitt null poeng. Uansett, Bilbao tok et poeng på en av de vanskeligste bortekampene i år. Den ene seieren laget har kom mot Leganes, som i øyeblikket ligger på dønn sisteplass med fire poeng på de første syv. Bilbao ser ut til å være et lag som vil ende på 10-15.plass. Dagens kamp bør vinnes, men vi ser for oss at det kun blir et poeng også her.

Kepa dro til Chelsea i sommer, og Herrerin er skadet. Det betyr at Unai Simon nok en gang må steppe opp for baskerne. Han er kun 21 år, men viste mot Barcelona at han er mer enn god nok.

Real Sociedad har heller ikke hatt noe stor start på årets sesong. Åtte poeng tatt på 21 mulige er ikke mer enn det må være. Den foreløpig statistikken er 2-2-3. Begge seirene har faktisk kommet på bortebane, så laget har nok klare hensikter i dagens kamp. Det var meget sterkt å slå Villareal borte. Nå sist ble det et 1-0-tap for Valencia på hjemmebane. I fjor endte laget på en 12. plass. Da tok laget bare fire borteseire. De er på god vei til å slå den statistikken i år. Året før, altså for to år siden, endte laget på en sterk 6. plass. Hele et poeng foran dagens motstander Bilbao.



Begrunnelse U: Ingen vil tape et baskerderby. Og ut i fra hvor lagene ligger på tabellen i øyeblikket, årets resultater og resultater lagene imellom de siste årene så finner vi uavgjort til tre ganger pengen spillbart.

