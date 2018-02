Bayer Leverkusen er seg selv igjen

Det ble en fin start på uken og dét takket være Las Palmas' seier over Málaga til 2,10 ganger pengene, som mer enn gjorde opp for bom på den andre dobbelen.

Tirsdagens langoddsprogram er cuptungt i fotballhenseende og det er flere omkamper i FA Cupen på menyen - Huddersfield og Swansea er blant lagene som skal i aksjon. Ellers er det full cuprulle også i Tyskland og Frankrike. Og i hockeyverden spilles fulle runde i både GET-ligaen og NHL.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Bayer Leverkusen + Begge lag scorer i Millwall - Rochdale, samlet odds 2,32.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen, H 1,45

Tysk cup, kvartfinale. Bayer Leverkusen er i fin form og har syv poeng på de siste tre kampene i ligaen, siden i høst er det kun Bayern München som har slått dem. Det har ført dem opp på en knallsterk andreplass i ligaen, men der er det fryktelig jevnt.

Uansett, vi er kommet til kvartfinalene og da kommer de nok til å satse på cupen. Mannskapsmessig er de fulltallige, foruten tvilsomme Baumgartlinger.

På hjemmebane har de 5-4-1 så langt og tilsvarende kamp i ligaen endte 1-0.

Werder Bremen tok en overraskende seier over Schalke på bortebane i helgen og løftet seg dermed opp fra nedrykksplass. Selv om de har hevet seg noe de siste ukene, er det meget for tidlig å friskmelde dem.

Bortetallene er svake 2-4-5 og de har Sané, Bartels og trolig Bargfrede ute, tre innflytelsesrike spillere.

Nei, Bayer Leverkusen bør vinner denne. 1,45 er normalt i underkant av hva vi spiller på, men det får duge på en litt mager dag.

Begge lag scorer i Rochdale - Millwall, 1,60

Det ble en fartsfylt første kamp mellom disse to lagene, som endte 2-2. Vinneren får etter all sannsynlighet et møte med Tottenham og det vil være en premie i seg selv for disse klubbene.

Hjemmelaget sliter ellers i bunnen av League One, men vant i helgen og fikk litt selvtillit. I åtte av tolv hjemmekamper har de kommet på scoringslisten denne sesongen.

Millwall ligger tilnærmet midt på tabellen i ligaen og kan satse på denne cupkampen. Der i bra flyt og er det beste laget av disse to, så vi er ikke veldig bekymret for at de skal klare å score minst ett i dag.

Den første kampen ble en skikkelig thriller og med to lag som virkelig ønsker dette avansementet, forventer vi en ny, jevn kamp. Begge lag scorer til 1,60 spilles og gir oss totaloddsen 2,32 på denne dobbelen.

