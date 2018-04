Bayern er fortsatt Bayern

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er et meget flott langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Champions League skal i gang med sine kvartfinaler og de to første spilles i kveld. I tillegg er det kamp i OBOS-ligaen mellom Aalesund og Sogndal, det er første kamp NM-finalen mellom Storhamar og Lillehammer. I Championship står det tre kamper på menyen i kveld og det spilles tre kamper i Serie A. I tillegg er det sluttspill ishockey fra Sverige og godt med kamper fra NHL natt til onsdag.

Sevilla - Bayern München B 1,55 (spillestopp kl 20.40)

Etter tre strake finaleseire i Europa League, var Sevilla med i det ypperste selskap forrige sesong. Kom seg da til åttedelsfinale i Champions League, men røk der overraskende ut for Leicester. Tok seg til gruppespillet i årets utgave av Champions League som gruppetoer i Liverpools gruppe. Trakk så Manchester United i åttedelsfinalen og etter 0-0 i første hjemme, var United store favoritter til å avansere. Men cuplaget Sevilla fornektet seg ikke, og vant 2-1 på Old Trafford. I den hjemlig ligaen har det gått sånn passe for Sevilla denne sesongen. Åtte serierunder før slutt ligger laget på 7. plass med totalt 46 poeng og står med 8-4-3 på hjemmebane. Meget viktige Ever Banega må sone karantene i kveld.

Bayern München har omtrent ikke gjort annet enn å vinn siden Jupp Heynckes tok over laget i oktober i fjor. Tapte riktignok 1-2 borte mot RB Leipzig i siste seriekamp før landslagspausen, men slo tilbake med 6-0 i helgens seriekamp hjemme mot Borussia Dortmund. Leder Bundesliga med 17 poeng ned til Schalke 04 på 2. plass. I åttedelsfinalen ble det 5-0 hjemme og 3-1 borte mot Besiktas. Manuel Neuer har vært ute store deler av sesongen og ellers er det kun Kingsley Coman som mangler for tyskerne i kveld.

4,30 på hjemmeseier er naturligvis forlokkende odds i kveld, men Bayern er som kjent Bayern og tar trolig første stikk i kveld. 1,55 på borteseier er som det må være og spilles.

Fulham - Leeds over 2,5 mål - 1,55 (spillestopp kl 20.40)

Championship. Fulham har ttil tross for knallsterke 7-3-0 på sine ti siste seriekamper, fremdeles åtte poeng opp til Cardiff på 2. plass og direkte opprykk. både Fulham og Cardiff har spilt 39 seriekamper og det skal som kjent spilles 46 serierunder i Championship. Solide 10-7-2 hjemme i London.

Leeds åpnet sesongen meget bra, men har som ventet falt av etterhvert. Står med 53 poeng og ligger på 12. plass med ti poeng opp til playoff. Svake 2-3-5 på sine ti siste seriekamper. Ni av de ti siste seriekampene har gått over 2,5 mål, mens Fulham har gått over 2,5 mål i fire av sine fem siste seriekamper.

Med tanke på at hjemmeoddsen er labre 1,40, synes vi det et litt mer fristende med 1,55 på over 2,5 mål og det kombineres med seier til Bayern München. Totalodds på denne favorittdobbelen blir da 2,40.