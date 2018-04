Bayern München på full fart mot the treble

Tirsdagens langoddsprogram har sitt høydepunkt i England. Det er en Premier League-kamp, og det er Brighton som tar i mot Tottenham. Det blir spennende å se hvor mye City-kampen på søndag kostet for Spurs. Rett bak dette kommer den tyske cupen, der Leverkusen møter Bayern München i semifinalen i den tyske cupen. LaLiga kjører på med full midtuke-runde, og tirsdag spilles det tre kamper fra Spania. Barcelona skal gjeste Celta Vigo. Det spilles en kamp i Sereie-A, mens det er innslag av både den svenske og danske toppserien.

Bayern Leverkusen - Bayern München B 1,63 (Spillestopp 20:40)

Det er altså duget for semifinale i den tyske cupen. Bayern Leverkusen skal altså prøve å slå ut gigantene Bayern München. Leverkusen har vist fin form i serien den siste tiden. 4-1-1 er fasiten på de siste kampene. Sist valset dem over Eintracht Frankfurt på hjemmebane, og vant til slutt 4-1. Minst like gode var dem i kampen før, da de nok en gang vant 4-1 borte mot Leipzig. De har dog slitt voldsomt med Bayern München i en lengre periode, og må finne seg i at dagens kamp blir meget tøff. Ikke mye å henge fingerene når det gjelder skadelisten til Leverkusen, men det ryktes om at Kai Hevertz ikke starter dagens kamp. Jonathan Tah forventes å bli klar til oppgjøret.



Bayern München kan altså ta hjem Champions League, Bundesliga og den tyske cupen i år. Jupp Heynckes sitt mannskap er i solid form for tiden. Med alle konkurranser innberegnet står de med sterke 12-3-1 på sine siste 15 kamper. Laget som spiller på mektige Allianz Arena har i sine siste 15 oppgjør mot Leverkusen sterke 12-3-0. Leverkusen har ikke slått Bayern på flere år. På de siste 32 cupkampene, har de gått seirende ut hele 26 ganger. Det er lite som tilsier at dem ikke skal ta seg til finalen som spilles 19. mai. På skadelisten er det ikke mye nytt for Bayern München. Manuel Neuer og Kinglsey Coman er ute med langtidskade, mens Alex Vidal måtte gå av lørdagens trening, og han er uklar.

Jeg tror den store favoritten Bayern München vinner tirsdagens semifinale. Jeg synes 1,63 på Bayern-seier er et godt spill.



Villareal - Leganes H 1,50.

Villareal har hatt en finfin sesong, og ligger i øyeblikket på en sjetteplass. Den plassen gir Europa league-plass neste år. Med seks kamper igjen å spille ligger Villareal kun et poeng over syvendeplassen, og fire poeng over åttende. Dagens kamp er derfor ekstremt viktig med tanke på den viktige sjetteplassen. Javier Calleja sitt mannskap har en helt middels hjemmestatistikk med 5-1-3 på sine siste ni hjemmekamper. Villareal spilte en solid kamp i helgen borte mot Sevilla. Det endte til slutt 2-2, men Celleja sine utvalgte ledet kampen helt til Sevilla utlignet i det 82. minutt. De møter i kveld et Leganes som ikke trives på bortebane, og har lite å spille for. Jeg tror Villareal vinner kveldens kamp. På skadelisten er både Ramiro Guerra, Bruno Soriano og Pablo Fornais ikke aktuelle. Jaume Costa fikk rødt kort i helgen mot Sevilla, og spiller ikke. Daniel Bonera er tvilsom.

Leganés er ikke sterke på bortebane, og står med svake 1-3-11 på de 15 siste bortekampene. De har tapt begge omganger i sine siste fire bortekamper, og sluppet inn minst to mål i seks av de siste syv. Asier Garitano, som trener laget, har sikret seg en fin plassering på 13. plass. De rykker neppe ned i år, men er heller ikke i nærheten av topplagene. Jeg blir derfor overrasket, med den elendige bortestatistikken, om de får med seg poeng i kveld. Laget har ikke mange skader, men Alexander Szymanowski og Martin Mantovani er ikke aktuelle. Serantes og Amrabat er tvilsomme.

Denne kampen tror jeg Villareal vinner. Bortelaget slipper inn flere mål i hver bortekamp for tiden, og 1,50 på hjemmeseier synes jeg er et meget godt spill. Vi kombinerer denne sammen med Bayern seier, og vi får en totalodds på 2,44