Bayern München på revansjejakt

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Oppturen fortsetter for solide Brann

Oddsdobbel 2: Stabæk jakter sesongens første seier

Oddstips CL: Bayern München er på revansjejakt

V4/V5 Bro Park: Herlig galopponsdag på Bro Park

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Nyhet: Nettavisen kåret til Årets Ekommisjonær på hest

Onsdagens langoddsprogram har sitt store sportslige høydepunkt i semifinale nummer to i Champions League, der Bayern München tar imot Real Madrid. Men det spilles også to Eliteseriekamper her hjemme. Ranheim tar imot Brann, mens Stabæk tar imot Start i to kamper som ble utsatt tidligere i sesongen. Ellers er det kamp fra Ligue 1 i Frankrike og det er semifinale i den danske cupen mellom Frederica og Silkeborg.

Bayern München - Real Madrid - H 2,00 (spillestopp kl 20.40)





Den andre semifinalen av Champions League og en virkelig klassiker mellom to av storhetene i fotball-Europa.

Lagene møttes som kjent også i forrige sesongs kvartfinale, der Bayern München tapte hjemmekampen (som de også da hadde først), etter å ha ledet 1-0 til pause og også brent et straffespark. Ble nådeløst straffet i den andre omgangen og endte opp med 1-2 tap. I returoppgjøret vant Bayern 2-1 etter ordinær tid, det ble ekstraomganger og tvilsomme dommeravgjørelser og 4-2 tilslutt til Real. De tre foregående sesongene har Bayern vært tapende semifinalist. I Bundesliga har Bayern vært i en egen klasse denne sesongen leder med 22 poeng tre serierunder før slutt. Kruttsterke 13-2-0 hjemme på Allianz Arena. Manuel Neuer, Arturo Vidal og Kingsley Coman er alle ute med langtidsskader for Bayern, men ellers skal Jupp Heynckes ha et skadefritt mannskap til disposisjon.

Real Madrid opplevde en elendig høst i La Liga og ble hektet av i gullkampen ganske tidlig. Etter nyttår har det meste gått på skinner for Real, og laget står med 11-3-1 på sine 14 siste seriekamper. Vant Champions League sesongen 2013/14 (4-1 etter ekstraomganger mot Atletico Madrid i finalen, vant Champions League 2015/16 (også da etter ekstraomganger og straffespark mot Atletico Madrid) og vant finalen forrige sesong etter å ha smadret Juventus 4-1 i finalen. Overbeviste mot PSG i åttedelsfinalen, knuste Juventus 3-0 borte i den første kvartfinalen i Torino, men var i trøbbel i returmøtet hjemme og måtte altså ha straffespark på overtid for å redusere til 1-3 og berge avansement og unngå ekstraomganger. I den kampen sonet Sergio Ramos karantene, men han er tilbake i kveld og det betyr at Zinedine Zidane kan stille med sitt aller beste mannskap.

Bayern München er garantert på revansjejakt etter forrige sesongs ufortjente exit og skal ha svært gode muligheter til på skaffe seg en ledelse før returmøtet i Madrid. 2,00 på hjemmeseier er kanskje ikke det sprekeste som finnes, men blir likevel vårt klare valg i denne semifinalen.