Benfica i kjempetrøbbel

Onsdagens langoddsprogram byr på tre avgjørende kamper i playoff til Champions League, fire kamper fra den andre runden av den engelske ligacupen og hengekampen mellom Jerv og Aalesund i OBOS-ligaen. I tillegg spilles det fire kamper i MLS natt til torsdag.

PAOK Thessaloniki - Benfica H 2,55 (spillestopp kl 20.55)

Greske PAOK Thessaloniki tok seg enkelt av Basel i den andre kvalifiseringsrunden (2-1 hjemme og 3-0 borte). Så var det opp mot russiske Spartak Moskva i den tredje kvalifiseringsrunden. Vant hjemmemøtet med 3-2 og holdt Spartak til 0-0 i returmøtet i Moskva. Fikk med seg et meget sterkt 1-1 resultat fra Lisboa forrige tirsdag og har gode sjanser til å ta seg til gruppespillet. Den hjemlige greske serien ble innledet sist helg og PAOK vant sin seriepremiere med 1-0 mot Asteras Tripolis.

Benfica har vært en gjenganger i Europa i evigheter. Var direktekvalifisert til gruppespillet forrige sesong grunnet at de ble seriemester i sesongen 2016/17. Forrige sesong endte dog med andreplass bak Porto, og dermed måtte laget gå via kvalifisering. Kom inn i den tredje kvalifiseringsrunden der det ble 1-0 hjemme og 1-1 borte mot Fenerbache. Sju poeng på de tre første serierundene i den hjemlige ligaen.

Benfica må score mål i Hellas i kveld og de må score mer enn et for å avansere til gruppespillet. Det må de klare uten den meget viktige spissen Jonas (34 seriemål forrige sesong) da han er skadet for tiden.

Det er nok en viss U-fare i denne kampen. Tirsdag tok AEK Athen seg til gruppespillet i Champions League. I kveld tror vi de får følge av PAOK Thessaloniki. 2,55 i hjemmeodds blir vårt utvalgte spill.