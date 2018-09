Besiktas er best i byen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr blant annet på den meget viktige Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Tromsø, det er hett byderby mellom Fenerbache og Besiktas i den tyrkiske Superligaen. I tillegg er det en kamp fra Allsvenskan i Sverige og to kamper fra Superettan, det er kamp i den danske superligaen og det er kamper fra portugisisk toppserie, det er en kamp i Ligue 2 og en kamp fra spansk Segunda.

Fenerbahçe – Besiktas B 2,70 (spillestopp kl 19.55)







Etter tre strake tap i den tyrkiske Süper Lig, vant Fenerbahçe 1–0 borte mot Konyaspor forrige søndag. Men de slet også spillemessig i den kampen, og de var en heldig seier.

Det var en jevnspilt kamp, men Konyaspor skape flere målsjanser enn Fenerbahçe og hadde fortjent å ta med seg poeng fra den kampen. De var det beste laget i annen omgang, selv om Elmas scoret for Fenerbahçe i det 67. minutt.

Fenerbahçe ligger helt nede på 13.-plass i Süper Lig med kun seks poeng etter fem kamper. De er allerede syv poeng bak serieleder Basaksehir, men bare ett poeng ned til Sivasspor som er under nedrykksstreken.

Det er ikke bare i den hjemlige ligaen det ikke stemmer for den tyrkiske storklubben. Torsdag ble de fullstendig utspilt av Dinamo Zagreb og tapte 1–4 borte i Europa League. Dermed har de bare vunnet én av de siste seks kampene.

Den sentrale midtbanespilleren Tolga Cigerci er skadet. Det er også venstreback Hasan Ali Kaldirim. Den tidligere Liverpool-stopperen Martin Skrtel vil antakeligvis rekke kampen.

Besiktas har heller ikke imponert i starten av sesongen, men de kan gå opp på samme poengsum som serieleder Basaksehir med seier i byderbyet mandag kveld.

Etter å ha spilt uavgjort borte mot Bursa og gått på et skuffende tap foran egne fans mot Antalyspor, så tok Besiktas-spillerne seg selv i nakken og hevet seg mot Yeni Malatyaspor forrige lørdag.

De styrte kampen den første halvtimen, men Besiktas trengte 52 minutter før de klarte å score via Pepe. Gary Medel fikk sitt andre gule kort i det 75. minutt, og det åpnet opp kampen. Ryan Babel økte imidlertid ledelsen for Besiktas ni minutter før slutt. Guilherme reduserte til 1–2 i det 89. minutt, men da var egentlig kampen over.

Med 3-1-1 på de fem første ligakampene er de bare tre poeng bak serieleder Basaksehir. Besiktas slet lenge med å score mot Sarpsborg 08 i Europa League på torsdag, men etter at den første scoringen gikk inn så var det ingen tvil hvilket lag som kom til å vinne. Besiktas vant kampen 3–1.

Venstreback Adriano er usikker på grunn av et kneproblem. Den defensive midtbanespilleren Gary Medel har spilt de fem første kampene, men er suspendert i denne kampen etter at han fikk to gule kort i forrige serierunde. Keeper Utku Yuvakuran er også ute i denne kampen, i tillegg er Álvaro Negredo solgt.

Fenerbahçe var heldige som fikk tre poeng forrige helg, og det virker som laget til Phillip Cocu spiller helt uten selvtillit om dagen. De gikk på et ydmykende tap i torsdagens kamp mot Dinamo Zagreb og med fire tap på de fem siste kampene har jeg liten tro på Fenerbahçe.

Fenerbahçe slo i tillegg kun ett av topp fire-lagene på hjemmebane sist sesong.

Besiktas viser betydelig bedre form og selvtillit, og det er en fordel for et slikt byderby. Besiktas er ikke det beste bortelaget, men jeg har likevel størst tro på dem i denne matchen. Besiktas har ikke vunnet borte mot Fenerbahçe på de siste elleve kampene. Den forrige seieren kom i 2009. I kveld tror jeg de bryter den dårlige bortetrenden mot byrivalen. Oddsen på Besiktas-seier er 2,70. Spillestopp er klokken 1955.

