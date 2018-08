Birmingham griper sjansen

En fullspekket fotballhelg står foran oss og både Serie A og La Liga starter opp denne helgen. La Liga sparkes i gang i kveld med to kamper, på en fredag som ellers byr på Championship fra England, Ligue 1 fra Frankrike og både i Allsvenskan og den danske superligaen spilles det kamper. Det er mange kamper på fredagens langoddsprogram, men likevel et ganske uoversiktlig utvalg.

Birmingham - Swansea H 2,60 (spillestopp kl 20.40)





Tredje serierunde av Championship sparkes i gang i kveld, på ærverdige St. Andrews i Birmingham. Birmingham rykket ned fra Premier League etter sesongen 2010/11, og endte på 4. plass og playoff i den første sesongen etter nedrykket sesongen 2011/12, men lyktes ikke med å ta seg tilbake på første forsøk. De seks påfølgende sesongene har gitt to tiendeplasser som best og Birmingham har ikke vært i nærheten av noen opprykksstrid, snarere tvertimot. Måtte kjempe mot nedrykk forrige sesong og endte tilslutt på 19. plass med fem poengs klaring til nedrykksstreken. 10-3-10 på hjemmebane da.

Er ikke ventet på øvre halvdel denne sesongen heller, og har innledet sesongen med ett poeng på de to første kampene. Det poenget kom hjemme mot Norwich i seriepremieren. Den kampen endte 2-2, etter at Birmingham ledet både 1-0 og 2-1. Gjorde imidlertid en bra bortekamp mot Middlesbrough sist lørdag, selv om det ble 0-1 tap. Manager Garry Monk byttet ut hele startelleveren fra kampen mot Middlesbrough til tirsdagens ligacupkamp mot Reading og tapte den kampen 0-2. Craig Gardner må sone karantene etter sitt røde kort mot Middlesbrough, mens Cheikh Ndoye gikk tilbake på sesonglån til Angers tidligere denne uken. Ndoye startet mot Boro. I hans sted er Gary Gardner hentet på lån fra bynaboen Aston Villa.

Swansea måtte som kjent ta turen ned fra Premier League i vår etter å ha rykket opp til Premier League etter sesongen 2010/11. Totalt ble det sju sesonger i Premier League for waliserne i denne omgang. Karismatiske Graham Potter ble hentet inn som ny manager i sommer etter å ha utført mirakler med Östersund. Potter og Swansea står med full pott etter de to første seriekampene. Snudde 0-1 til 2-1 i seriepremieren borte mot Sheffield United og vant 1-0 hjemme mot Preston sist helg. Har dog ikke imponert voldsomt i noen av de seierskampene. Førstekeeper Kristoffer Nordfeldt er blitt skadet og erstattes av Erwin Mulder i kveld. Wilfred Bony er fortsatt uaktuell, mens Leroy Fer klar igjen og fikk ett innhopp mot Prestom sist helg. 4-5-10 (sesongen 2015/16), 4-2-13 (sesongen 2016/17) og 2-6-11 i nedrykkssesongen viser at Swansea ikke har for vane å glitre på bortebane. Nå er de tallene alle fra Premier League, men selv i opprykkssesongen fra Championship i 2010/11 hadde ikke Swansea bedre bortetall enn 9-3-11.

Swansea er satt til knepen favoritt i kveld (2,35), men har slik tallene over viser ikke utpreget seg veldig på bortebane. Birmingham har en viss kapasitet og slik oddsene er satt i kveldens kamp, er det uten tvil hjemmeseier som lokker mest og 2,60 på Birmingham spilles.