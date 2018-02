Bolton kjemper for livet

Sportspills øvrige fredagsmeny:

En strålende fotballhelg er i emning og denne helgen er det seriefotballen som er i fokus over hele fotball-Europa. Fredagen byr på kamper fra både La Liga, Bundesliga og Ligue 1. I tillegg er det kamp i engelsk Championship, det er som vanlig full runde i Ligue 2 i Frankrike og det er to kamper fra 2. bundesliga.

Bolton - Bristol City H 3,45 (spillestopp kl 20.55)





Fattige to poeng var poengfangsten til Bolton etter de første elleve serierundene og dermed så det ut som Bolton forsvant ned igjen i League One direkte etter opprykket i fjor vår. Men Bolton har kommet seg betydelig og tatt 24 poeng på de 17 siste seriekampene og har et klart håp om å overleve i divisjonen. Før denne serierunden ligger laget tredje sist, men det er kun ett poeng opp til Hull på sikker plass. 18 av lagets 26 poeng er tatt på hjemmebane (5-3-6) og tre av de fem siste er vunnet, deriblant 2-0 over fjerdeplasserte Cardiff. Innleide Zach Clough og Tyler Walker (begge fra Nottingham Forest) er aktuelle for en plass i startelleveren fredag for et Bolton-lag som ellers har få skader i troppen.

Bristol City har gjennomført en strålende sesong hittil og er på knallsterk 5. plass med totalt 51 poeng. Sist helg fikk laget Nathan Baker utvist allerede etter 32 minutter i hjemmemøtet mot QPR, da var stillingen 0-0. Med en mann mindre vant likevel Bristol City kampen 2-0. Nevnte Baker soner følgelig karantene fredag. Men City hadde kun tatt ett poeng på de fire foregående kampene før seieren sist helg. Solide 6-6-2 på bortebane. Manager Lee Johnson er ventet å mønstre en uendret startellever fra sist, bortsett fra karantenerammede Nathan Baker. Førstekeeper Frank Fielding er fortsatt ute med skade.

Det er oddser dette handler om og når hjemmesterke og revitaliserte Bolton betales med 3,45 i odds, er hjemmeseieren et opplagt valg her.