Boro vinner og sikrer playoff

Lørdagens langoddsprogram er som vanlig meget innholdsrikt. En rekker kamper fra Premier League og full serierunde i Championship står på menyenog i Trondheim tar Ranheim imot Vålerenga til Eliteseriekamp. Det spilles en kamp i OBOS-ligaen og en rekke kamper i både i de to Postnord-avdelingene og i seks avdelingene i Norsk Tipping-ligaen. Ellers er det en rekke kamper i Bundesliga, i Ligue 1 og det er kamper fra både La Liga og Serie A.

Middlesbrough - Millwall H 1,80 (spillestopp kl 15.55)

Hjemmelaget var kanskje den aller største favoritten til direkte opprykk foran denne sesongen, men har ikke innfridd helt. Er dog i posisjon til å nå playoff og med to seriekamper igjen å spille, er Middlesbrough på 5. plass med totalt 72 poeng. Det skiller dog kun tre poeng ned til dagens motstander Millwall på 7. plass. Boro avslutter med en overkommelig bortekamp mot Ipswich. Har tatt ni poeng på de fire siste seriekampene og sikrer altså playoff med tre poeng her. Spissen Patrick Bamford er tilbake etter å ha mistet sist lørdags bortekamp mot Derby. Manager Tony Pulis har dermed kun langtidsskadde Rudy Gestede ute.

Millwall hadde ikke tapt siden 1. nyttårsdag, da det ble 1-2 tap borte mot Norwich og stod med 11-6-0 på sine 17 siste seriekamper, før det ble 0-3 tap hjemme for Fulham sist fredag. Og etter at Derby slo Cardiff hjemme tirsdag, er Millwall havnet utenfor playoff og på 7. plass før de to siste serierundene. To poeng skiller opp til Derby på 6. plass og tre poeng opp til Middlesbrough på 5. plass. Råsterke 7-2-0 på de ni siste bortekampene og avslutter hjemme mot et muligens ferdigspilt Aston Villa. Veteranen Tim Cahill er ute med karantene for Millwall, som ellers fortsatt har Byron Webster og Ben Thompson på skadelisten.

Middlesbrough har fått opp dampen i det siste og sikrer altså playoff med seier her. Det tror vi at de klarer og 1,80 i hjemmeodds er helt grei odds.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach H 1,78 (spillestopp kl 15.25)

Det gjenstår tre serierunder av Bundesliga og Schalke 04 ligger på andreplass med totalt 56 poeng. Har sju poeng ned til Hoffenheim på 5. plass og poeng i denne sikrer laget plass i høstens Champions League. Formen er utmerket for tiden med 7-1-2 på de ti siste seriekampene og hjemme i Gelsenkirchen har laget vært tilbake på det nivået vi har kjent laget som i så mange sesonger. 9-4-2 er solide hjemmetall. Matija Natastic er fortsatt ute for hjemmelaget og ute med skade er også spissen Breel Embolo.

Borussia Mönchengladbach ligger på 8. plass med totalt 43 poeng. Det er åtte poeng opp til 4. plassen og siste plassen som gir Champions League, så det løpet er nok kjørt. Men opp til RB Leipzig på 6. plass (Europa League) er det kun fire poeng. Borussia Mönchengladbach har dog som vanlig sin klare styrke på hjemmebane (8-4-4), borte er ikke tallene bedre enn 4-3-8. Variable 2-2-2 på de seks siste seriekampene. Bortelaget har en god del skader i sitt mannskap, men ingen særlig betydningsfulle.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende og hjemmelaget er i tillegg i strålende form. Sett i det lys er 1,78 på hjemmeseier, slett ikke verst betalt. Vi kombinerer Schalke-seier med seier til Middlesbrough i denne dobbelen og får 3,20 i totalodds.