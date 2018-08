Bortedobbel til feit odds

Det er et fullspekket langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Det spilles ti returkamper i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, mens Sogndal jakter tre nye poeng borte mot Strømmen i tirsdagskampen i OBOS-ligaen. I tillegg skal det spilles hele 34 kamper i den første runden av den engelske ligacupen. Og i Superettan jakter Andreas Granqvist og hans Helsingborg serieledelse når de tar turen til Gøteborg og bortekamp mot Ørgryte.

Strømmen - Sogndal B 1,85 (spillestopp kl 18.55)

Med seks tap på de sju siste seriekampene, er Strømmen veldig involvert i nedrykksstriden i OBOS-ligaen. Espens Olsens elever ligger på direkte nedrykksplass med sine 13 poeng og har to poeng opp til Florø på kvalikplassen, mens det er hele ni poeng opp til Åsane på sikker plass. Normalt hjemmesterke Strømmen har kun faktisk tapt seks av sine ni spilte hjemmekamper. Gjorde forsåvidt en bra bortekamp mot Mjøndalen sist helg, men tapte likefullt 0-1.

Sogndal måtte se seg forbigått av både Mjøndalen og Viking i helgen, ettersom de to lagene vant sine respektive kamper. Må vinne kveldens kamp for å ta tilbake andreplassen. Står med 36 poeng og har seks poeng opp til serieleder Aalesund før kveldens kamp og hhv to og ett poeng opp til Mjøndalen på 2. plass og Viking på 3. plass. Bunnsolide 5-3-1 på bortebane og kun fem baklengsmål på de ni spilte bortekampene.

Sogndal står med råsterke 8-2-0 på sine ti siste seriekamper og bemerkelsesverdige 20-5 i målforskjell på de ti kampene. Skal stå som klar favoritt også i kveld og vi setter pengene på B til godkjente 1,85 i odds.

Örgryte - Helsingborg B 2,15 (spillestopp kl 18.55)

Hengekamp i Superettan der alle lagene har spilt 18 seriekamper, bortsett fra disse to.

Gøteborg-laget Örgryte innledet sesongen med å ta 19 poeng (6-1-0) på de sju første seriekampene, men har kun vunnet en av de ti siste (1-5-4). Er dermed falt helt ned til 8. plass på tabellen med totalt 27 poeng. Opp til AFC Eskilstuna på 3. plass og kvalikplass er det dog ikke mer enn fem poeng. Spilte 0-0 hjemme mot nettopp AFC Eskilstuna i forrige hjemmekamp på Gamla Ullevi og tok ett sterkt bortepoeng mot nåværende serieleder Falkenberg forrige tirsdag (1-1). Samme Falkenberg som presterte å tape 2-3 mot svakt plasserte IK Frej i helgen. Totalt står Ørgryte med 4-2-2 hjemme. Midtbanespilleren Jakob Lindström (14 seriekamper fra start) må sone karantene for gule kort i kveld.

Helsingborg er blitt den store opprykksfavoritten etterhvert og det skyldes ikke minst at Sveriges store VM-helt Andreas Granqvist kom tilbake til hjembyen i sommer etter sju år i russiske Krasnodar. I tillegg er Rasmus Jönsson hentet fra danske Odense i sommer og Helsingborg har en bred og meget sterk tropp. Står med fire strake seire nå, deriblant en råsterk borteseier mot Falkenberg tredje sist. Og med tanke på at Falkenberg tapte sin bortekamp mot IK Frej i helgen, vil Helsingborg for første gang denne sesongen overta serieledelsen med minimum ett poeng i kveld. Står med 4-4-1 totalt på bortebane. Nysignerte Wanderson blir ikke spilleklar til kveldens kamp, det kan derimot Markus Holgersson bli (han er også nysignert). Helsingborg skal ikke ha noen fravær til kveldens kamp.

Helsingborg vant tilsvarende kamp forrige sesong med 3-0, og selv om det er en viss U-fare i kveld, setter vi pengene på at Helsingborg vinner til klart godkjente 2,15 i odds. Kombinert med borteseier til Sogndal får vi dermed 3,98 i totalodds på denne bortedobbelen.