Bortestatistikken mot VIF sprekker

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips Champions League: Spurs får det tøft på San Siro

Oddsdobbel: Det må bli målfest på Anfield

Oddstips OBOS-ligaen: Viking får ingen walkover på Notodden

Oddssingel Championship: Sensasjonell odds på Ipswich

V65 Momarken: Kvasnes og Bergen bankes i flott omgang

V65 Solvalla: Herlige unghester og V65-premiere

V4 Sverige: Smellfin V4-lunsj på Romme

V5 Bjerke: Bankeren taper ikke på Bjerke

Endelig er ventetiden over. På tirsdagens langoddsprogram er det åtte herlige kamper fra Champions League, i tillegg er det syv kamper fra engelsk Championship. Det er også en interessant kamp fra norsk 1. divisjon, hvor Viking spiller borte mot Notodden. Den gamle storklubben fra Stavanger kjemper for å ta en direkte opprykksplass, mens Notodden trenger poeng for å unngå å havne nedrykksgjørmen. På ishockeyfronten er det full serierunde i Get-ligaen her hjemme, samt kamper fra finsk eliteserie og KHL i Russland.

Vålerenga – Sparta Sarpsborg H 1,85 (spillestopp kl 18.25)

Kampene kommer tett i Get-ligaen. Vålerenga slo Frisk-Asker 2–1 på søndag, mens Sparta gikk på et forsmedelig straffetap mot Lillehammer hjemme i Sparta Amfi lørdag.

Vålerenga er et voksent og tungt lag. Oslo-klubben har skaffet seg solid rutine i de bakre rekkene med, Mats Trygg og Villiam Strøm. I tillegg har de hentet inn fjorårets Sparta-back Kalle Ekelund.

Med en sterk backrekke foran seg vil keeper Steffen Søberg få den nødvendige hjelpen, og det har han vist i de tre første kampene. VIF har nemlig kun sluppet inn ett mål på de tre første kampene. Søberg har en redningsprosent på imponerende 97,8 prosent. Sparta skal måtte jobbe for å få pucken i mål, tror jeg.

Det er flere VIF-spillere enn Ekelund som har en fortid i Sparta. Vålerenga har nemlig også fått inn Martin Røymark som har vendt hjem etter mange sesonger i Sverige og Finland.

VIF-trener Roy Johansen har beholdt rekken med Rasmus Ahlholm, Martin Laumann Ylven og Tobias Lindström. Det var viktig.

Sparta skaffet seg et godt utgangspunkt, med ledelse 2–0 etter to perioder, men i tredje periode kom Lillehammer tilbake, før de avgjorde kampen til sin fordel på straffer. Det var noe daft og energiløst over Sparta-laget i den kampen. Klarer de å løfte seg i tirsdagens kamp?

Sparta har hatt et godt tak på VIF de siste sesongene. Sist sesong vant østfoldingene fire av fem kamper mot Oslo-laget, og de har vunnet de fire siste kampene mot Vålerenga i hovedstaden.

Det er gjort store endringer i spillerstallen hos Sparta før denne sesongen. Backsiden virker ikke like bra som sist sesong. Rutkowski er borte, det samme er Ekelund og Bovim. Nykommeren Zink må ta mye ansvar.

Sparta ser ut til å måtte klare seg uten sin mest rutinerte back, Christopher Henriksen. Han gikk av isen etter første perioden mot Lillehammer.

Med Kristian Østby ute fra før, mangler Sparta trolig to fysiske backer til kampen mot VIF, i tillegg til Christoffer Karlsen. Det betyr at Østfold-laget må stole på backene Dylan Zink og Mikkel Søgård mot Vålerenga. Jeg er redd det kan bli litt tynt.

Fremover er gode Wolf og Osterberg borte, samt at klubblegenden Malmstrøm har lagt opp. Quenneville og Allen skal forsøke å erstatte dem, og de har levert.

Kampene mot VIF har en tendens å bli svært fysiske, og jeg tror Sparta kan få litt problemer bakover mot de store VIF-forwardene. Samtidig har VIF fått orden på forsvarsspillet sitt, og det vil Sparta få merke, tror jeg. Grepet med å hente inn rutinerte spillere i backrekken har fungert så langt. De har tross alt kun sluppet inn ett mål.

NB! Ca 142 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Sparta har vunnet begge bortekampene sine hittil, og de har hatt overtaket på VIF de siste sesongene. Sparta har faktisk ikke tapt mot VIF i hovedstaden siden november 2016. Men jeg tror den bortestatistikken sprekker tirsdag kveld. 1,85 på hjemmelaget er ok. Denne bruker jeg i en dobbel.

Lokomotiv Yaroslavl – Dinamo Minsk H 1,38 (spillestopp kl 17.55)

Lokomotiv Yaroslav opplevde i 2011 at nesten hele laget døde da flyet deres styrtet like etter avgnag i den russisk byen Yaroslav. Den gangen skulle flyet til Minsk, hvor de skulle møte tirsdagens motstander, Dinamo Minsk. Tirsdag er det Minsk som kommer til Yaroslav for å spille kamp.

Lokomotiv har i løpet av de siste syv årene bygget opp igjen et bra lag, og de har denne sesongen fått en flying start. De står med fem seire av seks mulige.

Laget ligger på annenplass i Western Conference, tre poeng bak Jokerit som har én kamp mer spilt enn dem. Lokomotiv har spilt fire hjemmekamper så langt. Fasiten viser tre seire og ett tap. De har lagt grunnlaget med et solid forsvarsspill. Det vises også i statistikken.

De er nemlig det nest beste defensive laget i KHL med kun ni innslupne mål. Bare Avangard Omsk har færre baklengsmål enn dem. De har sluppet inn seks mål.

Dinamo Minsk på sin side har fått en forferdelig start på sesongen. De ligger sist i Western Conference med kun én seier på de seks første kampene. På bortebane har de tapt samtlige tre kamper hittil. Målforskjellen viser 3-7, og det er ingenting som tyder på at de skal være i stand til å matche

Dette skal være en klink H. Oddsen er deretter. Den er bare 1,38, men den funker greit i en dobbel med hjemmeseier til VIF mot Sparta. Totalodds på denne hockeydobbelen blir da 2,55.

Her kan du levere spillet