Bournemouth bryter mandagsforbannelsen

Mandagens langoddsprogram er ganske innholdsrikt og har sitt høydepunkt i den meget viktige Eliteseriekampen mellom Tromsø og Brann. Men det er også Premier League-fotball i kveld med Bournemouth mot Crystal Palace. I tillegg er det kamper i Serie A, La Liga og tre kamper fra Allsvenskan. Det er kamp i den danske superligaen og det er kamper i både 2. Bundesliga og Ligue 2 i Frankrike.

Bournemouth – Crystal Palace H 2,15 – (spillestopp kl 20.55)





Bournemouth var svært fornøyd med sesongstarten frem til forrige uke de de ble knust av Burnley og tapte 0–4. Prestasjonen var ikke i nærheten av så dårlig som resultatet skulle tilsi, og de håper å slå tilbake allerede i mandagens kamp mot Crystal Palace.

The Cherries har imponert i Premier League så langt, og ligger oppe på niendeplass på tabellen. Laget fra den engelske sørkysten er et av fem lag i Premier League som ennå ikke har tapt på hjemmebane denne sesongen.

Hjemme på Vitality Stadium har de tre seire og én uavgjort så langt. Det eneste poengtapet kom i 2-2-kampen mot Everton.

Crystal Palace er et lag Bournemouth har hatt et dårlig tak på. De har kun vunnet én av de siste seks Premier League-kampene mot Crystal Palace. De har spilt fire kamper uavgjort mot London-laget og tapt én. Den eneste seieren mot Palace kom på Selhurst Park i februar 2016.

Det er faktisk 30 år siden sist The Cherries vant på hjemmebane mot Palace. Det skjedde i november 1988.

Bournemouth har aldri vunnet en Premier League-kamp på en mandag, og de har gått målløse av banen i fire av de fem mandagskampene. Statistikken viser 0-1-4. I kveld tror jeg at de klarer å bryte mandagsforbannelsen.

Eddie Howe har et talentfullt og motivert Bournemouth-lag, og jeg tror de har kvalitetene som skal til for å slå et Crystal Palace-lag som sliter med skader og formsvikt på sentrale spillere. Wilfried Zaha har vært frustrert i de siste kampene fordi dommerne ikke beskytter ham bedre, og det har forstyrret spillet hans i de siste kampene. Roy Hodgson trenger en Zaha i form for å ta poeng mot Bournemouth. Han har tross alt scoret tre av de fire målene til London-laget denne sesongen.

Bournemouth-klipp

Crystal Palace er ikke i sin beste form. De har bare vunnet én av de siste fem kampene i Premier League, og de har tapt mot Liverpool, Watford, og Southampton. Men Palace har faktisk vunnet tre av de fire siste bortekampene sine.

En liten kuriositet er at The Eagles kan ta sin 10. seier i Premier League, hvis de vinner mandagens match. Jeg tror de må vente en stund til på den. De har vært fryktelig svake foran mål hittil. De har bare scoret på 7,5 prosent av skuddene sine, bare bunnlaget Cardiff er svakere enn dem.

Diego Rico og Dan Gosling er usikre hos Bournemouth. Charlie Daniels er på vei tilbake fra en kneskade, men han blir ikke spilleklar til mandagens match. Også Kyle Taylor er skadet.

Crystal Palace mangler Christian Benteke og Jaïro Riedewald. Wilfried Zaha har problemer med en ryggskade, men han vil antakeligvis spille mandagens kamp.

Det blir interessant å se om Bournemouth klarer å slå tilbake etter det svake resultatet i forrige serierunde. Det kan hende manager Eddie Howe gjør en del endringer på laget. Crystal Palace slo West Brom i ligacupen i forrige uke, men nå venter en betydelig tøffere oppgave.

Bournemouth er et sterkt hjemmelag. På Vitality Stadium skaper de alltid haugevis med sjanser, uansett hvilke lag de møter. Jeg stoler på at Bournemouth tar sin første mandagsseier i Premier League i kveld. Oddsen på hjemmeseier er 2,15 i odds. Det er ok.

