Bournemouth fortsetter sin kanonåpning

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Sju kamper skal spilles i Premier League og det er tilnærmet full serierunde i Championship. Bundesliga startet opp fredag og lørdag er det seks kamper fra denne på menyen. Her hjemme er det slaget om Nord-Norge som gjelder i Eliteserien når Tromsø tar imot Bodø/Glimt. Ellers er det en rekke kamper fra både Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det spilles naturligvis fotball i både Spania, Italia og Frankrike også, bare for å nevne noe.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Bournemouth - Everton H 2,45 (spillestopp kl 15.55)

Bournemouth og Joshua King innfridde som ganske klare favoritter hjemme mot nyopprykkede Cardiff med 2-0 i seriepremieren og fulgte opp med en knallsterk borteseier mot West Ham forrige lørdag og står altså med full pott etter de to første serierundene. Har hatt sin styrke på hjemmebane i de tre sesongene laget har vært i Premier League. 7-5-7 i 2017/18-sesongen, 9-4-6 i 2016/17-sesongen og 5-5-9 i 2015/16-sesongen. Dyrekjøpte Jefferson Lerma er nok med i troppen nå. Diego Rico soner karantene, mens Kyle Taylor og Junior Stanislas er ute.

Det er stilt endel forventninger til Everton denne sesongen og laget leverte en solid seriepremiere borte mot Wolverhampton. Ledet både 1-0 og 2-1 i den kampen, men måtte som kjent spille hele 2. omgang med ti mann ettersom Phil Jagielka ble utvist like før pause. Nyinnkjøpte Richarlison viste seg fram på direkten og scoret begge målene. Sist lørdag fulgte laget opp med 2-1 seier hjemme mot Southampton og Richarlison scoret ett av målene. Meget svake 3-6-10 på bortebane forrige sesong og ikke bedre enn 4-6-9 sesongen før der igjen. Manager Marco Silva tror ikke nysignerte Andre Gomes og Yerry Mina vil være klare for spill før i midten av september. Phil Jagielka soner fortsatt karantene etter sin utvisning i seriepremieren, mens Morgan Schneiderlin er ute med muskelskade.

2-1, 1-0 og 3-3 i de tre tilsvarende møtene etter at Bournemouth kom til Premier League. Bournemouth har fått en kanonstart og vant altså tilsvarende seriekamp forrige sesong. Everton kommer garantert til å levere bedre på bortebane denne sesongen, men 2,45 på hjemmeseier er likevel vårt klare valg i denne kampen.

