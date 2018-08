Bournemouth har et London-kompleks

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et fantastisk langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det er full pakke i England med seks kamper fra Premier League og tilnærmet full serierunde i Championship. I tillegg starter som kjent både Serie A og La Liga opp denne helgen og flere av disse kampene spilles lørdag, deriblant skal Juventus og Cristiano Ronaldo ut i seriepremiere borte mot Chievo. Her hjemme er det en rekke kamper i både PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen, samt fire kamper i Toppserien for kvinner.

West Ham United – Bournemouth 2,00 – 3,25 – 3,25 H (Spillestopp kl. 1555)



West Ham tapte 0–4 i serieåpningen mot Liverpool, men det var egentlig ventet. Det er flere lag som vil få bakoversveis av på Anfield denne sesongen.

Jeg har troen på The Hammers denne sesongen. De har fått en rutinert manager i Manuel Pellegrini, og det virker som de har gjort flere varp på overgangsmarkedet i sommer. Samtidig har de ikke forsterket defensivt.

Det vil ta litt tid før Manuel Pellegrini får skikk på forsvaret. Det er ikke så mye å lese ut av et tap i åpningskampen på bortebane mot Liverpool, men det kampen viste var at West Hams defensive problemer fortsetter. De virker nesten rotfestet i klubben.

Laget fra Øst-London slapp inn 68 mål sist sesong. De hadde flest baklengsmål i Premier League sammen med Stoke som rykket ned til Championship. De håper imidlertid at noen av de nye offensive signeringene skal utjevne litt.

Pellegrini hentet inn en rekke offensive talenter i løpet av sommeren, blant andre Felipe Anderson, Andrij Jarmolenko og Lucas Perez. Alle de tre håper å spille lørdagens kamp mot et Bournemouth-forsvar som slapp inn mange mål på bortebane sist sesong. The Cherries hadde 31 baklengsmål på 19 bortematcher.

Bournemouth startet imidlertid denne sesongen med å vinne 2–0 mot et Cardiff-lag som er spådd nord og ned. Å spille borte mot et West Ham-lag som er kraftig forsterket offensivt vil være en helt annen historie, tror jeg.

Nå skal det sies at Bournemouth har klart seg bra mot West Ham. Statistikken viser at lagene har to seire hver, og begge kampene sist sesong endte med poengdeling.

The Cherries første seier i Premier League kom faktisk mot West Ham. De vant 4–3 i august 2015. De har scoret totalt tolv mål mot The Hammers. Det er den klubben de har scoret flest mål mot i Premier League.

Men; de har tapt første bortekampen i Premier League i alle tre sesongene de har spilt på øverste nivå.

De har også kun vunnet én av de siste 14 bortekampene mot lag fra London. De slo Chelsea 3–0 i januar.

Samtidig har West Ham vist brukbar form på hjemmebane. De har kun tapt én av de siste fem kampene foran egne fans. De tapte 1–4 mot City i april.

West Ham kan komme til å gi flere av de nye spillerne sine sjansen i denne kampen. Både Lucas Perez og colombianeren Carlos Sánchez venter på sine debuter hos London-klubben.

Langtidsskadde Manuel Lanzini, Winston Reid og Andy Carroll er alle ute.

Rekordsigneringen Jefferson Lerma kan komme til å spille denne kampen for Bournemouth. Diego Rico er fortsatt suspendert, mens Junior Stanislas er skadet.

Et spennende kobbel av angrepsspillere mot et litt shaky forsvar betyr antakeligvis seier til hjemmelaget. Det er i alle fall min konklusjon. Bournemouth har i tillegg en elendig statistikk i London. Du dobler innsatsen med hjemmeseier. Vi går for West Ham til 2,00 i odds.