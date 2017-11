«BP» blir Fredrikstads store frelser

Søndagens langoddsprogram er magert, men noen høydepunkter finnes. Fredrikstad skal forsøke å bekjempe Notodden i playoffen i OBOS-ligaen for å unngå nedrykk, Ranheim møter Sandnes Ulf i playoff til opprykk. Det er også et par kamper fra VM-kvalifiseringen, som krydres av fulle runder i de lavere divisjoner på kontinentet.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Lørdag feilet vi tungt og traff på null av tre tips.



Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 17.55.

Fredrikstad FK + Bari, samlet odds 2,63.



Fredrikstad - Notodden, H 1,50

Treneren Bjørn Petter Ingebretsen fremstår som den store frelseren i Fredrikstad om dagen. Han ledet sitt lag til 3-0-seier over at Sandnes Ulf som absolutt hadde noe å spille for i playoff-sammenheng og sikret dermed kvalifiseringsplass for FFK.

Hjemmestatistikken 5-6-4 er helt godkjent, den, men det er altså BPs inntreden som er vårt hovedargument for hjemmespillet her. Optimismen og selvtilliten er tilbake hos vertene.

Jarkko Lahdenmäki, Magne Simonsen og Rino Falk Larsen er fortsatt ute, mens Razak Nuhu har fått en smell og står over denne helga, melder FFK på sine nettsider.

Gjestene kom bak Nest-Sotra kun på målforskjell og måtte slå Raufoss på straffespark for å komme til denne playoff-finalen. De hra gjennomført en knallsterk sesong og var ligaens desidert beste hjemmelag, borte har de mer beskjedne 6-3-4 å vise til.

Bortelaget har ikke meldt om noen fravær, men melder om en god treningsuke ...

FFK fikk vitamininnsprøytningen de trengte og vi tror det er nok til å sikre den nødvendige seieren her. H spilles til 1,50, som er for lavt til å stå alene hos oss.

Bari - Pescara, H 1,75

Bari er i ustabil, men god, form og har tatt elleve poeng på de siste seks, noe få lag kan matche. På hjemmebane har de imidlertid fem seire på rad og kruttsterke 6-0-1 totalt.

Trener for Bari er for øvrig Fabio Grosso, venstrebacken som ble en av de virkelig store heltene under Italias VM-triumf i 2006. Han mangler fem spillere og karakteriserte dette som en minikrise på en pressekonferanse før kampen.

Gjestene kan ikke skilte med samme form som sine motstandere, de har nemlig ett poeng på de siste tre kampene sine og ligger tilnærmet midt på tabellen. 2-2-2 er helt godkjente bortetall, men vi backer hjemmesterke Bari her.

Det er en del endringer fra troppen som stilte mot Palermo. Viktige Cesare Bovo er ute, mens Latte Lath og Coulibaly er to viktige unggutter som er med igjen.

H spilles til 1,75 og gir oss totaloddsen 2,63 på vår dobbel.

