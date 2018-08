Brann kan få Start-trøbbel

Mandagens langoddsprogram inneholder blant annet kamper fra Allsvenskan, den danske Superligaen og fransk Ligue 2, men høydepunktet er den siste kampen i den 17. serierunden mellom topp og bunn i Eliteserien. Brann tar imot Start hjemme i Bergen. I tillegg skal Hull møte opprykksfavoritt Aston Villa på KCOM Stadium.

Brann - Start 1.42 - 4.20 - 5.95 U









Brann tok ferie på toppen av Eliteserie-tabellen, og de kjemper for å vinne sitt andre seriemesterskap siden 1963. Rosenborg har fått opp dampen, og de gikk forbi bergenserne på tabellen etter lørdagens 3-1-seier i byderbyet mot Ranheim.

Brann har én kamp mindre spilt enn trønderne, og de kan ta tilbake serieledelsen med seier i mandagens kamp. Det er enklere sagt enn gjort, tror jeg.

Brann er svekket etter å ha mistet midtbanespiller Sivert Heltne Nilsen. Han har vært viktig for årets Brann-lag, og det blir ikke enkelt å erstatte ham, iallfall ikke på kort sikt. Samtidig har det en gang så solide Brann-forsvaret begynt å slå sprekker. De har sluppet inn seks mål på de to siste kampene.

Nå venter et Start-lag som har begynt å plukke poeng etter at Kjetil Rekdal kom til Kristiansand. De ligger fortsatt på nest sisteplass på tabellen, men de har vunnet to av de tre siste kampene.

Sørlendingene har sett mer solide ut etter at Rekdal kom inn, og han har også en tydelig plan på hvordan han ønsker å spille fotball.

Start har kun tapt én av fem kamper etter at Mark Dempsey forlot klubben. De har tre seire og én uavgjort i denne perioden, men alle poengene har kommer hjemme på Sør Arena.

Start har bare tatt et poeng på bortebane i år, og det var mot Stabæk. De har den verste bortestatistikken i eliteserien denne sesongen. De har kun tatt 0,14 poeng per bortepoeng.

Rekdal har konsenterert seg om å tett igjen Start-forsvaret, men i sommer har han forsterket laget offensivt. Den tidligere Odd-spilleren Herolind Shala kommer fra danske Lyngby, og skal spille for Start ut sesongen. Han kan skape trøbbel for et Brann-forsvar for har vaklet i de siste kampene.

Hjemme i Bergen står man faktisk med tre kamper på rad uten seier. Det er svakt. De tapte 0-4 for Molde i sist hjemmekamp etter at Braut Håland lekte med Brann-forsvaret. Brann trengte pausen nå. Spørsmålet er om de klarer å slå tilbake etter ferien. Jeg har mine tvil.

Bergenserne må vinne for å holde luken de har på toppen av tabellen, mens sørlendingene må ha poeng for å komme seg ut av nedrykkssonen. Brann har bare vunnet to av de siste åtte kampene sine, og de virker ikke like sterke som i innledningen av sesongen.

Brann kan få problemer med et Start-lag som har fått ny giv med Kjetil Rekdal. 1,42 i odds på et Brann-lag som har vist svakhetstegn frister ikke. Da synes jeg U til 4,20 i odds er mer interessant.

