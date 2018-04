Brann knuser Stabæk lørdag

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram har som vanlig et stort utvalg, og det er flust av kamper å angripe. Det går kamper fra blant annet England, Norge, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike.

Brann - Stabæk H 1,55 (Spillestopp 17:55)

Dette er altså den eneste tippeliga-kampen som spilles lørdag. Det ventes storinnrykk på Brann stadion, etter en meget god start på sesongen for hjemmelaget.

Brann er ubeseiret etter fire kamper, hvor Bodø Glimt og Kristiansund er slått på eget gress. Minst like imponerende er det at Brann har fire poeng på to knallharde bortekamper. 1 -1 mot Godset i Drammen, samt en virkelig sterk prestasjon i helgen med 2 -1 seier i Sarpsborg. Lars Arne Nilsen sitt mannskap var og solide i ukens cupkamp mot Sandviken. Til slutt endte det 1-6. Gledelig var det å se Daniel Braathen tilbake på banen. 35-åringen norterte seg også for en scoring. Brann-trener Lars Arne Nilsen stiller nok med samme ellever som startet i Sarpsborg. Brann er vanligvis et veldig sterkt hjemmelag, til tross for tre tap i forrige sesong. Jeg tror de vinner helgens kamp.

Gjestene fra Bærum har hatt en helt annen start på 2018 sesongen. Laget venter fortsatt på den første seieren i serien, etter tre uavgjorte (Godset og Sandefjord borte, samt Tromsø hjemme) De røyk på et meget svakt 1-4 tap borte mot Ranheim tredje sist. Det var heller ikke langt unna at vi fikk servert en cupbombe på Ullern i midtuken. Stabæk lå under 2-0, da det gjenstod fem minutter, men maktet å snu kampen. I ekstraomgangene ble det kontrollert og guttene fra Bærum vant til slutt 2-4. Det er veldig tidlig i sesongen, men Stabæk må opp mange hakk for ikke å bli værende i nedrykksstriden.

Derby - Middelsborough H 2,35 (Spillestopp 15:55)

En uhyre viktig kamp på Pride Park i Derby. Et poeng skiller lagene. Dette poenget gjør at bortelaget ligger på kvalik plass, mens hjemmelaget ligger på plassen under kvalik streken.

Derby kan vise til 2-2-4 på de siste ti kampene. Gary Rowett sitt mannskap har en sterk hjemmestatstikk, og står med 5-4-2 på de siste 11 kampene. Pride Park er med andre ord ingen enkel bane å komme til. Hjemmelaget har gått på to veldig sure tap nå, og bør vinne dagens kamp skal de holde liv i opprykksdrømmen. Olsson og Anya tvilsomme. Winnall ute resten av sesongen.

Middlesbrough har 6-3-2 på de siste 11 kampene i ligaen, og 4-2-6 på de siste 12 bortekampene. De er i likhet med hjemmelaget ikke i en strålende stim for øyeblikket, men har levert jevnt over hele sesongen. Gestede har ankelbrudd, og er således ikke aktuell til dagens kamp, ellers ingen store problemer. Vi tror på hjemmelaget.

Vi blir meget overrasket om Stabæk returnerer fra Vestlandet med poeng, og synes at Brann-seier kombinert med Derby seier er en fin dobbel. Dette gir oss en totalodds på 3,64.