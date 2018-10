Brann må gå for tre poeng

Mandagens langoddsprogram er ganske innholdsrikt og har sitt høydepunkt i den meget viktige Eliteseriekampen mellom Tromsø og Brann. Men det er også Premier League-fotball i kveld med Bournemouth mot Crystal Palace. I tillegg er det kamper i Serie A, La Liga og tre kamper fra Allsvenskan. Det er kamp i den danske superligaen og det er kamper i både 2. bundesliga og Ligue 2 i Frankrike.

Tromsø - Brann B 2,25 (spillestopp kl 18.55)





Den siste kampen i den 23 serierunden i Eliteserien og etter søndagens kamper er det fortsatt ekstrem spenning i nedrykksstriden og i og med at Molde som "ventet" slo Rosenborg 1-0 hjemme på Aker stadion i går kveld, så økte også spenningen igjen i gullstriden.

Tromsø hadde en veldig god periode i juni/juli og tok fem seire på seks kamper og meldte seg på i medaljekampen i Eliteserien. Men etter 2-1 seieren hjemme mot Odd 1. juli, har Gutan kun vunnet en av de åtte siste seriekampene (1-1-6). Den seieren kom borte mot på det tidspunktet helt formløse Strømsgodset (1. september) med 4-2. Har dog en ålreit statistikk hjemme på Alfheim med 6-2-3, men på de tre siste hjemmekampene er det kun blitt ett poeng. Hjemmetap mot bortesterke Haugesund er i og for seg greit, men kun ett hjemmepoeng mot bortesvake lag som Bodø/Glimt og sist Stabæk er ikke veldig tillitvekkende. Runar Espejord er i fremgang etter sitt skadefravær, men han blir ikke klar til kveldens kamp.

Brann imponerte stort borte mot Haugesund og vant da meget fortjent 3-1. Det var lagets sjuende borteseier for sesongen og Brann har kun tapt borte for Molde og hjemmesterke Vålerenga. Men sist søndag presterte Brann å rote vekk to poeng hjemme mot Sandefjord og måtte se at avstanden til serieleder Rosenborg økte til fire poeng. Søndag kveld fikk dog Brann hjelp av Molde som slo Rosenborg 1-0. Seier i kveld vil altså gjøre at Brann kommer helt opp i ryggen på RBK igjen og kun vil være ett poeng bak igjen før de seks siste serierundene.

Brann har fire av de seks siste hjemme på Brann stadion, deriblant hjemmekamp mot Rosenborg. Brann har ikke vært et utpreget sterkt bortelag de to foregående sesongene etter at laget kom tilbake fra OBOS-ligaen. Sesongen 2016 som endte med sølv, da hadde ikke Brann bedre enn 5-3-7 på bortebane og i fjorårsssesongen var tallene 5-4-6. På de 12 første bortekampene denne sesongen er altså bortestatistikken allerede bedre (7-3-2). Førstekeeper Samuel Sahin-Radlinger er fremdeles ute med kneskade, mens Ruben Kristiansen fortsatt er lyskeskadet. Ludcinio Marengo har vært ute den siste måneden og er heller ikke med i kveld.

Det endte 1-1 i tilsvarende møte på Alfheim forrige sesong, det var i seriepremieren. I 2016-sesongen vant Tromsø 1-0. Så må vi tilbake til 2013-sesongen (lagene var lit opp og ned fra Elitesereien i 2014 og 2015) for å finne forrige gang. Både i 2013, 2012 og 2011 ble det hjemmeseier, mens vi må helt tilbake til 11. september 2010 for å finne sist gang Brann reiste fra Alfheim med tre poeng (3-0 seier).

Statistikken er altså på Tromsøs side, sett til de seks siste oppgjørene (4-1-1) og denne type statistikk skal man aldri undervurdere i fotball. Men Tromsø er ute av form og har altså tapt seks av de åtte siste seriekampene. Brann har ikke vært så gode på bortebane på evighetet som de er denne sesongen. Uavgjort og ett poeng er ikke nok for Brann i gullkampen, de må gå for seier. Vi spiller Brann til klart akseptable 2,25 i odds.

