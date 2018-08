Brann må vinne i Oslo

Søndagens langoddsprogram består av seks kamper fra Eliteserien, sju kamper fra OBOS-ligaen og tre kamper fra Premier League. I La Liga skal blant annet Real Madrid i aksjon og i Serie A skal blant annet Juventus i aksjon. Her hjemme fortsetter Fredrikstad jakten på opprykk og skal til Narvik for å møte Mjølner. Ellers er det naturligvis fotball fra både Bundesliga, Allsvenskan, Superligaen og Ligue 1 i Frankrike.

Vålerenga - Brann B 2,65 (spillestopp kl 19.55)

For første gang siden 26. mai (1-0 hjemme mot Lillestrøm) vant Vålerenga endelig en seriekamp igjen, da Tromsø ble slått 3-0 hjemme på Intility Arena søndag kveld. Det sendte laget opp på 7. plass på tabellen med totalt 27 poeng avstanden opp til Haugesund på 3. plass ble redusert til åtte poeng. Flotte 4-4-1 på hjemmebane denne sesongen. Sam Johnson er fortsatt ute med skade, men forsvarskjempen Felipe Carvalho kan være tilbake etter å mistet Tromsø-kampen forrige søndag.

Brann slo tilbake umiddelbart etter ydmykelsen borte mot Molde (1-5) og vant kontrollert 2-0 hjemme mot Sarpsborg 08 søndag. Beholdt dermed sin serieledelse, og er fortsatt ett poeng foran Rosenborg. Men økte avstanden ned til haugesund på 3. plass til seks poeng. Kun ett bortetap denne sesongen og 6-3-1 er meget solide tall. Ruben Kristiansen er ute med skade, mens Ruben Yttergård Jensen og Daouda Bamba som begge kom inn mot Sarpsborg 08 begge aspirerer til en plass i startoppstillingen.

Vålerenga har vunnet 3-2 og 2-1 i de to spilte seriekampene i Oslo etter at Brann kom tilbake i Eliteserien, men årets utgave av Brann er av et helt annet kaliber enn de foregående sesongene, spesielt på bortebane.

Brann skal sees med bedre vinnersjanser enn det oddssettingen indikerer og med tanke på at Rosenborg svært sannsynlig fikser tre poeng hjemme mot Strømsgodset litt tidligere på søndagskvelden, er det kun tre poeng som gjelder for Brann søndag. Vi setter pengene på borteseier.

