Brattvåg blir ikke tatt på alvor

Lørdagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i FA-cupfinalen mellom Chelsea og Manchester United. Det er i tillegg siste serierunde i Ligue 1 og samtlige kamper der starter kl 21.00. I tillegg er det en del kamper fra Liga og i Sverige er det kamper i både Allsvenskan og Superettan. Her hjemme er det full rulle både i de to PostNord-avdelingene i 2. divisjon og i de seks ulike 3. divisjonsavdelingene i Norsk Tipping-ligaen. I ishockey-VM er det klart for semifinaler lørdag.

2. divisjon avdeling 2. Nyopprykkede Brattvåg har i likhet med Egersund kun spilt fire seriekamper hittil, men er likevel på 6. plass med totalt sju poeng. Kun en hjemmekamp er spilt hittil, den endte med 1-4 tap mot serieleder KFUM. På bortebane eer det dog blitt sju poeng på de tre spilte hittil og laget slo som kjent Molde ut av cupen med 1-0 seier og ga Rosenborg kamp til døra i den tredje runden (0-1).

Også Bryne har opplevd cupsuksess og både Viking og Sandnes Ulf har fått reisepass av jærlaget. Det har dog ikke gått like bra i serien og Bryne har kun vunnet en av sine fem første seriekamper. Den seieren kom hjemme mot Kjelsås. Sist helg ble skuffende 3-3 hjemme mot Nardo.

Så tidlig i sesongen settes oddsene fortsatt utifra forventningene til hvem som er beste i de ulike avdelingene i norsk 2 og 3. divisjon. Brattvåg har sett veldig bra ut hittil, mens Bryne fortsetter å underprestere. Brattvåg kan stille med sitt beste mannskap og 2,55 på hjemmeseier må være overodds sett til prestasjonene hittil.