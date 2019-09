Brennhett nordnorsk derby på søndagskupongen

Søndagens tippekupong består av fem kamper fra den norske eliteserien, tre kamper fra OBOS-ligaen, én kamp fra 1. Bundesliga, én kamp fra La Liga og én kamp fra Premier League. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 2 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Leicester City—Newcastle United

Newcastle er det eneste laget som har vunnet en ligakamp på King Power Stadium siden Brendan Rodgers tok over som manager hos Leicester, men mye har endret seg etter seieren for Rafa Benitez sitt mannskap. Leicester virker sterkere denne sesongen, og forrige helgs 2-1-seier mot Tottenham gir dem troen på at de kan kjempe om en topp seks-plass.

Leicester er inne i en meget god periode. De tok sin tredje seier på fire kamper, da de tirsdag slo Luton Town 4-0 i ligacupen. 0-1-tapet mot Manchester United på Old Trafford for to uker siden er det eneste nederlaget for Leicester så langt. The Foxes er kun to poeng bak Manchester City som innehar annenplassen.

Newcastle får det tøft i East-Midlands. The Magpies er ute av form. De står uten seier i de fire siste kampene. Den litt heldige 1-0-seieren mot Tottenham for én måned siden er fortsatt den eneste trepoengeren de har tatt denne sesongen.

Hjemmeformen til the Foxes har vært solid under Brendan Rodgers ledelse. De har kun tapt én av de ni siste kampene foran egne fans siden slutten av februar. Tapet kom mot nettopp Newcaste. Laget fra Tyneside har vunnet de to siste bortekampene mot Leicester, men jeg tror ikke de vinner tre på rad på King Power Stadium.

James Maddison, som fikk en smell i ankelen mot Spurs, er usikker. Matty James er langtidsskadet. Han spiller ikke mot Newcastle. Steve Bruce har bekreftet at Andy Carroll, Sean Longstaff og Allan Saint-Maximin er spilleklare. DeAndre Yedlin er også i troppen til kampen mot Leicester. Han har vært ute i fem måneder.

Newcastle har kun vunnet én av sine syv kamper denne sesongen i alle turneringer. Jeg tror ikke motgangen stopper her. Leicester sin virkelig store test kommer på Anfield neste helg, men de kan ikke ta noe for gitt i søndagens kamp. De må jobbe hardt for å bryte ned Newcastle, men jeg tror de klarer det. H

2. Bodø/Glimt—Tromsø

Slaget om Nord-Norge. Glimt har fortsatt ikke gitt opp gulkampen. Før helgens serierunde ligger de på annenplass med 44 poeng, fem poeng bak serieleder Molde. De må sannsynligvis vinne søndagens nordnorske derby om ikke gapet opp til Molde skal bli større.

Hjemme på Aspmyra har Glimt vært solide denne sesongen. De har bare tapt én av de første eleve hjemmekampene sine. Det gjør dem til det nest beste hjemmelaget i ligaen så langt denne sesongen.

Det begynner å se stygt ut for Tromsø nå. De ligger å balanserer på nedrykksstreken. Før helgens kamper er de kun tre poeng foran tabelljumbo Sarpsborg.

Tromsø har slitt fælt på bortebane helt siden slutten av juni. De har kun vunnet én av de fem siste bortekampene. Seiren kom mot Brann i Bergen. Defensivt renner målene inn. Målforskjellen viser 6-19 i denne perioden!Det er likevel en statistikk som gir grunn ti optimisme på Alfheim. Gutan har nemlig vunnet de to siste bortekampene på Aspmyra. Disse lokalderbyene er også tette og jevne. I det omvendte oppgjøret i Tromsø gikk TIL opp i ledelsen og ledet 1-0 etter de første 45 minuttene, men Glimt snudde kampen i annen omgang. Det blir garanetert en kamp med nerve og dramatikk, men jeg tror hjemmelaget tar alle tre poengene. H

3. Kristiansund BK—Haugesund

Kristiasund er inne i en god periode. Etter tre seire på rad spilte de i forrige serierunde 1-1 mot Lillestrøm på Åråsen. Hjemme på Nordmøre er det ingen spøk å møte dem, der står de med 6-2-2 og 18-8 i målforskjell. Det er kun serieleder Molde som har sluppet inn færre mål på hjemmebane enn nordmøringene før helgens kamper.

Molde er også et av lagene som har reist hjem fra Kristiansund med halen mellom beina. De tapte 2-3 der oppe i mai. I de to siste hjemmekampene har KBK virket bunnsolide. De har vunnet mot henholdsvis Brann (1-0) og Mjøndalen (4-0), uten å slippe inn mål. Haugesund har en vanskelig oppgave.

Haugesund på sin side har spilt fem bortekamper på rad uten tap, men fire av dem har endt uavgjort. Det er halvannen måned siden sist laget fra sildebyen tok tre poeng i Eliteserien. De slo Vålerenga 2-1 i Oslo 18. august. Kristiansund har vært en ekkel motstander for Jostein Grindhaug sine menn.

Haugesund har nemlig kun vunnet én av de fem kampene mot Kristiansund i Eliteserien. Haugesund fikk en opptur i midtuken, da de slo Mjøndalen i kvartfinalen i cupen. Vi har størst tro mpå hjemmelaget her, men det er ikke utenkelig at gjestene kan få med seg ett poeng. HU

5. Sarpsborg 08—Stabæk

Sarpsborg er virkelig i trøbbel. De har hentet en rekke nye spillere, men det ser ikke ut til å være løsningen på problemene til østfodingene. Geir Bakke sine menn ligger på jumboplassen i eliteserien, og de har nå tre poeng opp til Tromsø som er på plassen over nedrykksstreken.

De må ta poeng hjemme mot Stabæk, alt annet er en skandale. Aller helst burde de hatt tre poeng, men det blir ikke enkelt mot et Stabæk-lag som har sett friskere ut etter at Jan Jönsson var tilbake. Svensken har fått skikk på den defensive organiseringen, og de har også vært sprekere offensivt

Da Franck Boli dro til ungarske Ferencvárosi TC var jeg litt skeptisk til hvordan det ville gå med bæringene offensivt, men ungguttene Ola Brynhildsen og Emil Bohinen har klart å fylt tomrommet. Begge har vært gode i høst. Kassi er suspendert i denne kampen, mens Lumanza er usikker. Begge lag trenger desperat poeng her. Denne matchen er vidåpen. HUB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Strømsgodset—Odd

Strømsgodset hjemme og borte er to vidt forskjellige lag. De står med tre seire på rad hjemme på Marienlyst mot VIF, Sarpsborg og Ranheim, men på bortebane har de ikke hatt like bra resulter. Godset tok en sjelden borteseier sist helg, da de slo Tromsø 1-0 på Alfheim.

De har et jerngrep på Odd hjemme i Drammen, hvor fasiten viser at de er er ubeseiret i de ni siste oppgjørene mot telemarkingene. Det forrige tapet mot Odd på Marienlyst kom i mai 2010. Det er en stund siden. Mickelson er eneste på skadelisten. Han er ute resten av sesongen etter en skade han pådro seg i det motsatte oppgjøret i Skien.

Odd er Eliteseriens beste hjemmelag, men på bortebane har de vært midt sagt ustabile. I forrige bortekamp tapte de 0-3 mot Viking i Stavanger. Det var en forferdelig svak kamp av Skiens-laget. Dag-Eilev Fagermo har store skadeproblemer i troppen. Han får riktignok tilbake Steffen Hagen til denne kampen, noe som selvfølgelig er viktig. Men Oldrup , som er en nøkkelspiller i årets Odd-lag, er usikker.

De tok seg til semifinalen i cupen etter å ha slått KFUM 5-2 onsdag. Det gir energi, men det spørs om det gir nok energi til å vinne i Drammen. Odd har ikke imponert på bortebane, hvor de står med 2-3-5 i ligaen denne sesongen. Godset har virket bedre etter at Henrik Pedersen tok over. Det er tett i bunnen av tabellen, og drammenserne er desperate etter tre poeng. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Vålerenga—Ranheim

Det er krisestemning på Oslo Øst. VIF, som hadde ambisjoner om en topp fire-plassering, ligger nede på niendeplass etter 22 serierunder. Å nå måsettingen virker vanskelig. Styrelederen i kubben var ute i uken og fredet trener Ronny Deila. Det pleier sjedent å være et godt tegn.

Vålerenga spilte sesongens beste kamp mot Gimt før ferien, da de valset over nordlendingene og vant 6-0 på Intility Arena. Det virker ikke så de tålte det. Forrige helg ble Vålerenga ydmyket hjemme på Intiity Arena, hvor de tapte 0-4 mot Viking. Smellen mot det opprykkslaget forlenget VIFs rekke av kamper uten seier til å telle åtte, som er ny kubbrekord. Formen har aldri vært svakere under Deilas regime på Oslo Øst.

Ranheim er også i trøbbe. De står med begge beina planet i nedrykksgjørmen. Med kun én seier på de tov siste kampene befinner de seg på nest sisteplass på tabellen, ett poeng foran tabeljumbo Sarpsborg. Det er bare åtte kamper igjen av sesongen, og det begynner å haste med å ta poeng om de skal komme seg over nedrykkstreken.

Ranheim fikk seg en opptur i midtuken, da de gikk ti semifinalen i cupen etter å vunnet enkelt 3-0 mot 2. divisjonslaget Fram Larvik. Trønderne trenger poeng, og de burde ha gode muligheter til å få med seg noe siden vertene viser elendig form. Det må snu en eller annen gang for VIF. Jeg tror ikke de taper denne. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Notodden—Jerv

Med fire poeng på de to siste hjemmekampene har Notodden klart å komme seg over nedrykksstreken, men de må belage seg på en beinhard kam for å unngå nedrykk. Det er kun ett poeng ned til Strømmen som ligger på nedrykkskvaliken. En plass ned og en plass i nedrykksplayoffen skal fordeles på Skeid, Strømmen og Notodden, slik det ser ut nå.

Notodden tapte borte mot serieleder Aalesund i forrige serierunde, men de er ikke det eneste laget som har tapt på Color Line Stadion. Sunnmøringen har vunnet tov av tolv hjemmekamper denne sesongen. Derimot bør Notodden ta poeng foran egne fans om de ikke skal falle under nedrykksstreken. Telemarkingene har et overkommelig programmet fremover, og de skal ha gode muligheter til å overleve.

Jerv har vært bra hjemme på Levermyr, men på bortebane har de sett mer stusselige ut, og de klarer knapt å ta poeng på fremmed gress. Arne Sandstø sine karer henger fortsatt med i kampen om en plass i playoffen, så de har alt å spille for utover høsten.

Bortestatistikken er bedrøvelig. Jerv har tapt fem av sine seks siste bortekamper, og måene renner inn. På de seks siste kampene på bortebane har de sluppet inn tre mål i snitt. Da er det vanskelig å vinne fotballkamper. Notodden har en fin mulighet til å vinne her. H

9. Sogndal—Nest-Sotra

Etter en sterk periode i august, hvor Sogndal vant fire av fem kamper, står de nå med fire kamper på rad uten seier. Nå skal det sies at de har møtt både Start og Sandefjord som kjemper helt i toppen.

Eirik Bakke sine menn svinger voldsomt i prestasjonene, og det er grunnen til at de bare så vidt klamrer seg til den siste playoffplass. I forrige serierunde skuffet de stort da de tapte 0-3 mot nedrykkstruede Strømmen. Det viser at sogningene ikke er moden for en retur til eliteserien ennå.

Nest har i likhet med Sogndal 35 poeng, men ligger på plassen foran laget fra Fosshaugane på bedre målforskjell. Det er imponerende hvordan Sotra-laget år etter år klarer å kjempe på øvre havdel av OBOS-ligaen med en bunnskrapt klubbkasse.

Nest har kun to tap på de ni siste kampene, de ligger på en fortjent kvalikplass. Åtte lag slåss om to playoffplasser, og jeg blir ikke forundret om strilene kaprer en av dem. De slo Skeid hjemme på Ågotnes i forrige serierunde. Det var ikke den beste kampen de har spilt, men det hodt til seier likevel.

Disse lagene har møttes fem ganger i 1. divisjon siden 2015, og én gang i cupen. De har vunnet tre kamper hver. Nest har tapt begge kampene på Fosshaugane uten å score, men de vant det omvendte oppgjøret 1-0 i mai. Det er enten eller i kampene mellom disse to lagene. De har aldri spilt uavgjort. HB

10. Ullensaker/Kisa—Aalesund

Det var stilt forventninger til Ull/Kisa denne sesongen. De havnet på femteplass sist sesong, og splite opprykkskvalik hvor de tapte kvartfinalen 0-1 mot Sogndal. Med seks serierunder igjen av årets sesong ligger romerikingene nå nede på tolvteplass. De kan fortsatt rykke ned, men har en luke på elleve poeng ned til Strømmen som ligger på nedrykkskvalik.

7-3-2 på hjemmebane er ok. Problemet er at Trond Fredriksen sitt mannskap står med begrederlige 2-1-9 på bortebane. Ull/Kisa er solide hjemme, men jeg tviler på at de klarer å ta poeng fra gnitne sunnmøringer på opprykksjakt.

Aalesund leder OBOS-ligaen. De har skaffet seg en luke på elleve poeng ned til Start på annenplass, og sunnmøringene har én kamp mindre spilt enn laget fra Kristiansand. Det skal mye til om ikke Aalesund rykker opp denne sesongen. De røk ut av cupen på torsdag. Viking var det beste laget i den kampen, men de ble likevel bortdømt en mulig semifinale. Dommer Kai Erik Steen innrømmet etter kampen at han overså et straffespark til Aalesund - på overtid i 2. omgang. Sunnmøringene spilte 120 minutter på torsdag, og det er antakeligvis en del tunge bein i troppen.

Selv om Ull/Kisa har vist bra takter på hjemmebane, så tror jeg Aalesund vinner her. B

11. FC Köln—Hertha Berlin

Disse to lagene har fått en elendig start på sesongen, og er i desperat poengnød. FC Köln rykket opp til 1. Bundesliga før denne sesongen, og de har fått det akkurat så tøft som man hadde ventet. Laget står med fire tap på de fem første kampene. Begge kampene hjemme på RheinEnergie Stadion har endt med tap. De tapte 1-3 mot Dortmund og i forrige hjemmekamp ble det 0-1-tap mot M'gladbach. Verstraete, Clemens og Czhichos er ute med skader, mens Ehizibue er suspendert etter å ha fått rødt kort mot Bayern.

Hertha Berlin tok sesongens første trepoenger forrige helg, da de slo nyopprykkede Paderborn hjemme på Olympiastadion. Laget til Per Cijan Skjelbred og Rune Almenning Jarstein tok et overraskende poeng borte mot Bayern i første serierunde, og de fleste trodde at det bar bud om en god sesong, men akk nei. De sto med tre tap på rad fra de slo Paderborn sist.

Dette er en vrien match. Hertha har vunnet fire av de fem siste bortekampene mot Køln. Historien taler for en borteseier til Køln. Gjestene skal oppover tabellen, og jeg tror ikke de taper denne matchen. UB

12. Sevilla—Real Sociedad

Høytflyvende Real Sociedad vil med tre poeng på Ramón Sánchez Pijuán ta over tabelltoppen i La Liga, men de har slitt på bortebane mot Sevilla. Baskerne har kun vunnet én av de seks siste bortekampene her.

Sevilla fikk en fantastisk start på sesongen. Etter tre seire og én uavgjort på de fire første serierundene så det ut til at Julen Lopetegui sitt lag skulle kjempe om tittelen denne sesongen. Men etter to tap på rad mot Real Madrid (0-1) og Eibar (2-3) i løpet av den siste uken, så har Andalucia-laget falt ned til åttendeplass. I den siste kampen mot Eibar ledet Sevilla 2-0 etter 33 minutter, men baskerne snudde kampen og vant 3-2. Det var første gang i Lopetegui sin managerkarriere at han tapte etter at laget han har ledet.

Real Sociedad og Martin Ødegaard er den store positive overraskelsen i La Liga denne sesongen. Laget fra Baskerland ligger på femteplass før søndagens kamper. De har like mange poeng som Barceona, og de er to poeng bak serieleder Real Madrid, som spilte 0-0 mot byrival Atletico Madrid lørdag kveld. Imanol Alguacil sine menn kommer fra en overbevisende 3-0-seier mot Deportivo Alavés i midtuke, alle tre målene kom i første omgang. Sociedad har nå tre seire på rad etter tapet i baskerderbyet mot Athletic Bilbao. Det alle snakket om etter seieren mot Alavés var Martin Ødegaards fabelaktige mågivende pasning på 1–0-målet. Det var en lekkerbisken, og det er denne typen prestasjoner som får spansk presse ti å hylle nordmannen opp i skyene.

Real Sociedad er virkelig i dytten, men Sánchez Pizjuán har alltid vært en vanskelig stadion å ta poeng på. Før denne kampen har Sevilla fått seg et par på trynet, og jeg gjestene kan ta alle tre poengene her. B på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

