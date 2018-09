Brighton er ingen pushover for Spurs

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram denne lørdagen, hvor blant andre Liverpool, Manchester United og Tottenham er i aksjon. I tillegg spilles det en interessant kamp i den norske Eliteserien mellom Odd og Vålerenga, og det er som vanlig tilnærmet full serierunde i Championship, League One og League Two, samt et par spennende kamper fra spansk La Liga. Her hjemme er det også flere interessante kamper i 2. – og 3. divisjon, og flere av de kampene kan du se her på ba.no.

Brighton & Hove Albion - Tottenham 4,25 - 3,45 - 1,70 U (spillestopp kl. 1825)

Brighton har utviklet seg til å bli en comeback-spesialist i Premier League. Mot Fulham og Southampton havnet de bakpå 0-2, men i begge kampene har de kommet tilbake og spilt 2-2.

En av hovedårsakene til Brighton-suksessen er den undervurderte veteranspissen Glenn Murray, som har vist at alederen ikke er noen hindring så langt denne sesongen. Den snart 35 år gamle angriperen scoret utligningsmålet mot Southampton på mandag. Dermed har han scoret fire mål denne sesongen.

Jeg tror at han også kan skape problemer for Tottenham i lørdagens kamp på Amex Stadium.

Spurs virker litt shaky i midtforsvaret, og de har blitt straffet av motstanderne midtspisser flere ganger allerede denne sesongen. Av de seks målene de har sluppet inn denne sesongen, har fire kommet fra motstandernes midtspiss.

Brighton er ikke laget som er i best form akkurat nå, men de har vært solide på hjemmebane

Brighton har en seier mot Man. United og uavgjort mot Fulham på sine to spilte hjemme i badebyen på den engelske sørkysten.



Vi var virkelig imponert over måten laget slo United på. De var energiske og spilte til tider ganske så fin fotball. Chris Hughton sitt mannskap vil nok få en sesong der målet må bli å overleve, og sikre ny kontrakt i Premier League. Det var og målet før sesongen, men de viste at de kan spille jevnt med alle lag i Premier League. Husk at de bare tapte 1-0 for Liverpool på Anfield. Det er lag som kommer til å reise derfra med langt styggere resultat. Det endte 2-2 borte sist mandag mot Southampton.

Ahannach og Gross er ute med skader.

Tottenham startet sesongen forrykende, med tre strake ligagevinster. Det har dog buttet med tre strake tap på de tre siste. Laget tapte 1-2 borte mot Watford, tapte så med samme sifre hjemme mot Liverpool, før man for tredje gang på rad tapte 1-2 borte mot Inter i åpningskampen i Mesterliga-gruppespillet.

Førstekeeper Lloris og Jannsen er ute, mens Sterling og Sissoko er tvilsomme.

Tottenham er det beste laget. De har også kvaliteten og rutinen i laget til å snu den dårlig trenden. Men de har hatt lite tid siden siste kamp, samt tur til Italia i Champions League gjør at vi gir Brighton sjansen til poeng på hjemmebane.

Jeg er ikke trygg på at Tottenham vinner i Brighton lørdag kveld. 1,70 i odds på borteseier frister heller ikke noe særlig. Spurs er favoritter, men Brighton har en enorm moral i laget. De har lagt under 0-2 i de to siste kampene og klart å ta ett poeng. Jeg tror denne kampen kan ende U. Spillestopp kl. 1825.

