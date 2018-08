Brighton er solide på hjemmebane

Det er en herlig tirsdag i vente på tippefronten. Langoddsprogrammet by på tre spennende returkamper fra Champions League-playoffen, i tillegg er det en haug med kamper fra den engelske ligacupen. Wolverhampton, Southampton, Fulham, West Ham og Bournemouth er blant Premier League-lagene som er i aksjon tirsdag.

Brighton – Southampton 2,10 – 3,10 – 2,95 H (spillestopp kl. 2040)

Det eneste Premier League-møte i andre runden i ligacupen. Verken Brighton & Hove Albion eller Southampton har fått noen god start på sesongen, men Southampton har størst grunn til å være skuffet. De har kun tatt ett poeng til tross for beskjeden motstand.

Disse to klubbene vil antakeligvis prøve å nå langt i denne turneringen som har hatt flere overraskende finalister de siste sesongene. Southampton var en av disse i 2016-2017-sesongen, da de spilte seg frem til Wembley for andre gang i historien.

The Saints ga Manchester United kamp, men tapte 2–3. Dermed kunne José Mourinho løfte sitt første trofé som manager for De røde djevlene. Sist sesong røk ut i andre runden etter å ha tapt 0–2 mot Wolverhampton, men Southampton spilte seg frem til kvartfinalen begge sesongene før de tok seg til finalen. Det viser tydelig at ligacupen er en turnering The Saints tar seriøst.

Men: Formen til Southampton er ikke all verden. De har kun tatt ett poeng på de tre første ligakampene. De spilte 0–0 mot Burnley i serieåpningen, deretter har de tapt de to siste kampene mot henholdsvis Everton (1–2) og Leicester (1-2).

Mark Hughes sine men tok ledelsen på hjemmebane mot Leicester i helgen etter en fulltreffer fra Ryan Bertrand, men de tapte 1–2 etter at danske Pierre Emile Højberg ble utvist med et kvarter igjen av kampen.

Southampton har en elendig statistikk hjemme på St. Mary's, hvor de kun har vunnet én gang i 2018! Ja, The Saints er sikkert fornøyd med at de spiller tirsdagens kamp borte på AMEX tirsdag.

Brighton har bare tre poeng etter de tre første kampene i Premier League, men de har hatt et tøft kampprogram. De har blant annet møtt Liverpool og Manchester United, men trepoengeren kom da de slo Jose Mourinhos menn 3–2 hjemme i andre serierunden. I forrige serierunde var Chris Hughtons menn på Anfield, hvor de tapte 0-1, men de spilte en grei kamp.

Brighton har en sterkere tropp denne sesongen, og selv om Chris Hughton antakeligvis vil rotere ganske kraftig på laget så vil Brighton kunne mønstre en bra startellever.

Brighton har ikke like sterke resultater å vise til i ligacupen som Southampton. Laget fra den engelske badebyen har isteden konsentrert seg om å klatre oppover fotballpyramiden på balløyen og sikre plassen i Premier League. Jeg antar at Hughton vil ta ligacupen litt mer seriøst denne sesongen.

Chris Hughton vil antakeligvis starte med sommersigneringen Florin Andone på topp. Da kan han hvile veteranspissen Glenn Murray. Også Pascal Groß og Jürgen Locadia kan komme til å starte denne kampen, siden begge kom inn fra benken på Anfield.

Saints må klare seg uten suspenderte Pierre-Emile Højbjerg. Det betyr antakeligvis at James Ward Prowse spiller sentralt på midtbanen. Sam Gallagher, Charlie Austin, Jack Stephens og Maya Yoshida er alle aktuelle for en plass i startoppstillingen til Mark Hughes.

Jeg tror at The Seagulls fikser biffen her. Det handler først og fremst om hva de har vist i Premier League så langt denne sesongen, og der har Brighton vært klart best. Brighton har også vist at de er solide hjemme på Amex de siste to sesongene. Selv om begge lagene gjør endringer på laget, så tror jeg Hughton vil ha et bra lag på banen, bra nok til å slå Soton.

Brighton er ubeseiret i de fem siste hjemmekampene, og de har vunnet de tre siste. Jeg tror de vinner igjen her til fine 2,10 i odds. Spillestopp er klokken 2040.