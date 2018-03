Brighton har nesten gjort jobben

Det er en fantastisk påskehelg i vente på langoddsen og Premier League stiller med en fantastisk runde som starter alt klokken 13.30 med Liverpool mot Crystal Palace. Ellers står godbitene i kø også i Spania, Tyskland og Italia, for å nevne noe.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 15.55.

Brighton - Leicester, H 2,70.

Det nærmer seg mission accomplished for Brighton, men de har bare seks poeng ned til streken og ønsker nok minst én seier til for å være helt sikre. Men de var i fantastisk form forut for landslagspausen og tok elleve poeng på de siste seks.

The Seagulls har vært vonde å håndtere på hjemmebane hele sesongen og 6-6-3 er solide tall på eget gress. Gaetan Bong og Dale Stephens er begge på vei tilbake og er usikre til dagens kamp. Steve Sidwell er stadig skadet, mens Anthony Knockaert soner sin andre kamp av totalt tre.

Gjestene ligger i et ingenmannsland og kommer neppe til å stille topp motivert i denne innspurten, mange av spillerne har et VM å tenke på og kommer neppe til å risikere mye i disse siste ligakampene. Men de vant den siste kampen før landslagspausen, 4-1 over West Bromwich.

Daniel Amartey er eneste skadefravær.

Brighton kan langt på vei sikre ny kontrakt med seier i dag og vi tror det er motivasjon god nok mot et relativt ferdigspilt Leicester. 2,70 er deilig odds på H og spilles.

