Brighton tar tredje strake

Det ligger an til å bli en heidundrendes fotball-lørdag. Allerede klokken 1200 starter opprykksfinalen i 3. divisjon mellom Sotra og Fyllingsdalen på Straume. Da sparker den siste serierunden i 3. divisjon i gang. En time senere, klokken 1300, starter siste serierunden i 2. divisjon. Det er også seks kamper fra Premier League, og full serierunde i Championsship, League One og League Two. I tillegg er det som vanlig på en lørdag kamper fra 1. Bundesliga, italiensk Serie A og La Liga på oddsmenyen.

Brighton & Hove Albion - Wolverhampton H - 2,70 (Spillestopp 15:55)

Hjemmelaget er i solid form for tiden, og tar med seg en hel del selvtillit inn mot dette oppgjøret. To strake 1-0-seire er fasiten. Forsvaret til Brighton har vært imponerende disse kampene, og det er ingen enkel oppgave å score mot Brighton. Seirene kom mot West Ham på hjemmebane nest sist, også dro de å hentet tre sterke bortepoeng på St James' Park (Newcastle) nå sist.

Før lørdagens oppgjør har det nyopprykkede laget spilt fire hjemmekamper. To seire, en uavgjort og et tap er fasiten. Tapet kom mot Tottenham, og med litt klaff i denne kampen kunne laget tatt poeng. Blant annet hadde laget en stor skuddmulighet når det gjenstod et minutt. Seirene er tatt mot Manchester United og nevnte West Ham. Seieren mot Manchester United (3-2) var ordentlig sterkt. Det var en lagseier og Chris Hughton har et kollektiv som er ganske så imponerende til tider.

Davy Propper og Pascal Gross mister begge dagens kamp. Glenn Murray er usikker.



Wolverhampton er nok rimelig gira på å slå tilbake fra 2-0-tapet mot Watford i den forrige runden. Begge målene kom altså på 58 sekunder. Veldig spesielt, men dagens bortelag var aldri i nærheten av å svare på dette. Wolves, også nyopprykkede, har vist fine takter så langt i Premier League. På de første ni kampene har laget tatt 15 poeng, og ligger på en fullt akseptabel 9.plass. 2-1-1 er fasiten på de fire første bortekampene, og det er imponerende. West Ham og Palace har begge blitt slått 1-0. 1-1 borte mot Manchester United var sterkt. Tapet mot Watford nå sist var bare tap nummer to i årets Premier League. På de første ni spilte er dette sterke tall for et nyopprykkede fotballag.

Ingen rapporterte skader før dette oppgjøret for bortelaget.

Begrunnelse H: Brighton har tatt to strake seire, og kan bygge på det. De er absolutt hyggelig på hjemmebane. Vi er fullt klar over at dagens bortelag har kun tapt to kamper så langt, men at Brighton står til 2,70 gjør at vi ser vårt snitt. Det finner vi som feilsatt, og mener hjemmeseier må spilles til finfin odds.

