Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Manchester City soleklar på lørdagskupongen

Oddsdobbel: Nå løsner det offensivt for Liverpool

Oddsdobbel: Brighton tilbake med full styrke

Oddsdobbel: Palace får betalt

Oddssingel: Det blir jevnt på Stamford Bridge

V75 Klosterskogen: Høitomt kusker lørdagens største V75-favoritt

Lørdagens langoddsprogram er spekket med godbiter. Det spiller sju kamper i Premier League og det spilles en rekke kamper i Championship. Det spilles to kamper i Eliteserien og det spilles kamper i både La Liga og Serie A, i tillegg til en rekke kamper i både Bundesliga og Ligue 1. Her hjemme er det også full pakke i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Brighton - Fulham H 2,10 (spillestopp kl 15.55)

Chris Hughton byttet ut nærmest hele førsteelleveren som startet bortekampen mot Liverpool sist lørdag, til tirsdagens hjemmekamp i 2. runde av ligacupen hjemme mot Southampton og tapte 0-1. Det var kanskje like greit og lite som tydet på at Hughton brydde seg så mye om cupsuksess. Klarte seg bra mot Liverpool og tapte "kun" 0-1. Tapte også bortepremieren mot Watford med 0-2, men imponerte i den eneste hjemmekampen da de tok skalpen til Manchester United med 3-2 seier. Kun fire hjemmetap forrige sesong (7-8-4). Kaptein Bruno er friskmeldt, mens Lewis Dunk må testes nærmere kampstart. Florin Andone og Jose Izquierdo mister begge kampen.

Nyopprykkede Fulham innledet med en flott 1. omgang i seriepremieren hjemme mot Crystal Palace, men scoret ikke mål og endte opp med å tape 0-2. Så ble det 1-3 tap borte mot Tottenham, men sist søndag var det endelig dags for den første seieren. Da ble det 4-2 hjemme mot hardt matchet Burnley. 12-5-6 på bortebane i opprykkssesongen fra Championship. Gode Tom Cairney er ute etter å ha pådratt seg en skade mot Burnley. Floyd Ayite, Neeskens Kebano og Tim Ream er også uaktuelle.

Vi har en god følelse for at Brighton tar denne. 2,10 på hjemmeseier er litt småkjipt, så vi dobler opp med en kamp fra Championship.

West Bromwich - Stoke H 1,95 (spillestopp kl 15.55)

De seks siste kampene på lørdagskupongen og innledes med ett oppgjør mellom to lag som begge rykket ned fra premier League i vår.

Hjemmelaget innledet sesongen med å tape 1-2 hjemme mot Bolton tross massivt overtak. Så ble det 1-1 borte mot ubeseirede Nottingham Forest og deretter scoret laget 11 mål på de to neste seriekampene. Først 4-3 seier borte mot Norwich og deretter 7-1 seier hjemme mot QPR. Sist fredag røk laget 0-1 borte mot sterke Middlesbrough etter at Daniel Ayala scoret seiersmålet for Boro ett minutt på overtid.

NB! Har du husket å levere Lotto-kupongen? Lørdag ligger det 14 millioner kroner i Lotto-potten. Lever kupongen her!

Stoke måtte som kjent ta den tunge turen ned fra Premier League i vår, men er regnet blant de største opprykksfavorittene. Stod uten seier på de fire første seriekampene, men møtte på meget sterk motstand i de tre første. 1-3 tap borte mot Leeds i seriepremieren, 1-1 hjemme mot gode Brentford i den eneste spilte hjemmekampen hittil, og 2-2 borte mot gode Preston sist lørdag. Sesongens første trepoenger "skulle komme" hjemme mot Wigan forrige onsdag, men det endte med en gedigen nedtur og 0-3 tap. Sist lørdag kom endelig trepoengerer da det ble 2-0 hjemme mot Hull. Elendige 2-7-10 på bortebane i nedrykksesongen fra Premier League.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende, alle spilt i Premier League. West Bromwich har altså hatt et meget godt tak på Stoke i hjemmeoppgjørene i Premier League de foregående sesongene. Vi tror den trenden fortsetter ogg spiller H til klart godkjente 1,95 i odds. Kombinert med seier til Brighton får vi da en dobbelodds på spreke 4,10.