Brighton vil bli i Premier League

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Everton tar imot Liverpool, mens Manchester City tar imot Manchester United til herlige byderby i Premier League. Og her hjemme er det Eliteseriekamp mellom Vålerenga og Strømsgodset. Utover dette masse annen internasjonal fotball fra både England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

Brighton - Huddersfield H 1,72 (spillestopp kl 15.55)

Møte mellom to av lagene som rykket opp til Premier League denne sesongen og hjemmelaget er best posisjonert før sluttspurten, men ingen av lagene er sikre.

Brighton ligger på 13. plass med totalt 34 poeng og har med det seks poeng ned til Southampton under streken. Etter tre strake hjemmeseire, ble det et skuffende 0-2 tap hjemme mot Leicester forrige lørdag. Det var det andre tapet på rad (0-2 borte mot Everton nest sist). Før det stod laget med 3-2-0 på de fem foregående seriekampene. Klart godkjente 6-6-4 på hjemmebane. Innlånte Leonardo Ulloa fikk ikke spille mot gamleklubben Leicester, men er med igjen her. Dale Stephens sliter med en hamstringsskade og må testes nærmere kampstart.

Huddersfield har tapt sju av sine ti siste seriekamper (2-1-7) og nærmer seg stadig mer nedrykksstreken. Står med totalt 31 poeng og har kun tre poeng ned til Southampton under streken. Tok en sjelden borteseier mot West Bromwich i den tredje siste bortekampen, men generelt har Huddersfield vært meget svake på bortebane (3-2-11). Elias Kachunga er ute for resten av sesongen. Bortsett fra langtidsskadde Danny Williams og Michael Hefele, har ellers Huddersfield-manager Wagner alle sine menn tilgjengelig.

De to siste tilsvarende mellom lagene var begge i Championship og endte med hjemmeseier. Tre poeng for Brighton lørdag, vil nesten være ensbetydende med at laget sikrer ny kontrakt i Premier League. 1,72 på hjemmeseier er ikke allverden, men godkjent odds og spilles.

Hull - Queens Park Rangers H 1,90 (spillestopp kl 15.55)

Hjemmelaget har ikke noen suksess i sin første sesong i Championship etter nedrykker fra Premier League forrige sesong, men har fått en viss avstand til nedrykksstriden etter 4-3-3 på de ti siste seriekampene. Ned til Barnsley skiller det sju poeng når det gjenstår seks serierunder, men Barnsley har en kamp tilgode. 0-0 hjemme mot sterke Aston Villa nest sist og tirsdag klarte laget 2-2 borte mot serieleder Wolverhampton. Spesielle 3-6-1 på de ti siste hjemmekampene. Manager Nigel Adkins har få bekymringer med sitt mannskap, utover de langtidsskadde Moses Odubajo, Evandro og James Weir.

Med 4-1 hjemme over Norwich mandag, avanserte Queens Park Rangers til 15. plass med totalt 50 poeng og dermed er ny konktrakt sikret. Variable 4-2-4 på de ti siste seriekampene og borte har ikke laget prestert allverden denne sesongen (3-6-11). Det har vært sykdom hos QPR denne uken og manager Ian Holloway kommer derfor til å gjøre litt endringer på sitt lag, som ikke har allverden å spille for.

Det står 2-4-0 på de seks siste tilsvarende og fikser Hull tre poeng her, er mye gjort for å sikre ny kontrakt i Championship. 1,90 i odds på et helmotivert hjemmelag er slett ikke verst odds og vi spiller Hull i kombinasjon med seier til Brighton. Totalodds på denne favorittdobbelen 3,27.