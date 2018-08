Burnley tenker på Europa League

Søndagens langoddsprogram består av seks kamper fra Eliteserien, syv kamper fra OBOS-ligaen og tre kamper fra Premier League. I La Liga skal blant annet Real Madrid i aksjon og i Serie A skal blant annet Juventus i aksjon. Her hjemme fortsetter Fredrikstad jakten på opprykk og skal til Narvik for å møte Mjølner. Ellers er det naturligvis fotball fra både Bundesliga, Allsvenskan, Superligaen og Ligue 1 i Frankrike.

Fulham – Burnley 1,90 – 3,25 – 3,55 H (spillestopp kl. 1655)

Viktig kamp for begge lagene. Både Fulham og Burnley jakter sin første seier for sesongen.

Nyopprykkede Fulham har tapt de to første kampen, selv om de som først nyopprykkede klubb i Premier League har svidd av over én milliard kroner på nye spillere i løpet av sommeren.

De skuffet i serieåpningen, hvor de tapte 0–2 på Craven Cottage mot Crystal Palace. Når sant skal sies, så hadde Fulham det spillemessige overtaket i lange perioder. De hadde mer ballinnehav og flere skudd på mål, men viste ikke samme effektiviteten som Roy Hodgson sine menn.

Forrige helgs tap på Wembley mot Tottenham var ikke like tungt å svelge for Fulham, først og fremst fordi de denne gangen møtte en av Premier League-gigantene.

De tapte 1-3, men i denne kampen var det offensive spillet hos Fulham mye bedre.

Sammendrag Spurs – Fulham

The Cottagers håper at det skal løse for dem fremover i søndagens hjemmekamp, og at de kan dra fordel av et mildere kampprogram. The Clarets var også denne uken i aksjon på torsdag. De tapte 1–3 borte mot greske Olympiakos. De spilte en halv time med kun ti mann på banen og deretter hadde en lang flytur hjem for å forberede seg til kampen mot London-laget.

Det er tydelig at Burnley strever med å kombinere spill i Europa med spill i Premier League. De har spilt syv kamper allerede denne sesongen, og de har ennå ikke vunnet en eneste kamp etter ordinær spilletid.

I seriepremieren mot Southampton starter Burnley veldig bra, men de virket etter hvert trøtte og kampen endte uavgjort. Det samme skjedde sist helg, da de tapte 1–3 mot Watford hjemme på Turf Moor.

Debatten om spill i Europa League er en god eller dårlig for Burnley har fortsatt, men det er ingen mening i å kjempe for syvendeplassen i Premier League for deretter å kaste vekk muligheten for å spille seg inn i gruppespillet i Europa League. Det tror jeg Burnley ser også.

De spiller returkamp mot Olympiakos i Europa League-playoffen torsdag. Den matchen vil avgjøre om de klarer å spille seg inn i gruppespillet i Europa League, og jeg tror de vil ha den kampen i bakhode når de går på banen i søndagens kamp.

Fulham må klare seg uten sommersigneringen Alfie Mawson. Han opererte kneet i mai, og er ennå ikke spilleklar.

Floyd Ayité og Tim Ream er også ute, mens Denis Odoi er tilbake etter å ha vært suspendert.

Burnley er ventet å gjøre en rekke endringer på laget fra kampen i Hellas på torsdag. Aaron Lennon, Ashley Westwood, Matt Lowton, James Tarkowski og Joe Hart kan alle være tilbake etter å ha blitt hvilt i den kampen.

Fulham og Burnley har ikke møttes siden The Clarets vant begge kampene i Championship i 2015-2016-sesongen. Den samme sesongen rykket Burnley opp til Premier League.

The Clarets har faktisk ikke vunnet mot Fulham i toppdivisjonen siden desember 1965.

Men: Burnley har ikke tapt på de ti siste kampene mot nyopprykkede lag i Premier League. De har to seire og åtte kamper har endt med poengdeling. Samtidig er de uten seier i ni bortekamper på rad mot nyopprykked lag (seks uavgjorte og tre tap).

Burnley har spilt mer kamper enn de pleier så tidlig i sesongen, og mot Watford sist var de skremmende svake. Nå må Sean Dyche sjonglere med spillerstallen slik at han har et solid lag til hjemmekampen mot Olympiakos. Det kan koste dem poeng i denne matchen, tror jeg. Fulham har en god mulighet til å skaffe seg sesongens første trepoenger. Oddsen er 1,90. Spillestopp er klokken 1655.