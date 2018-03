Cardiff med stø kurs mot Premier League

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Et herlig langoddsprogram står foran oss søndag. Det spilles fire kamper i Eliteserien og de to siste kvartfinalene i den engelske FA-cupen står også på menyen. I Spania er både Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid i sving og i Italia er det en rekke kamper i Serie A. Ellers er det interessante kamper i både Bundesliga og Ligue 1 og det er masse vintersport på menyen.

Derby - Cardiff B 2,65 (spillestopp kl 12.55)

Derby sliter med store skadeproblemer for tiden og manager Gary Rowett hadde kun ti friske spillere på fredagens trening. De store skadeproblemene er også hovedårsaken til at Derby kun har vunnet en av sine ti siste seriekamper (1-7-2). Men med en kamp mindre spilt enn de andre lagene rundt seg i playoffstriden, er fortsatt Derby på 5. plass med sine 62 poeng og har ett poeng ned til Bristol City på 7. plass. 9-5-4 er fine hjemmetall, men på de seks siste hjemmekampene har Derby kun vunnet en gang (1-4-1). Joe Ledley, George Thorne, Sam Winnall, Tom Huddlestone (karantene) mister helt sikker søndagens kamp, mens flere andre spillere er meget usikre.

Tirsdag kveld anbefalte vi spill på Cardiff borte mot Brentford til over tre ganger pengene og Cardiff skuffet ikke og vant 3-1. Det var lagets sjuende strake seier og den ellevte seriekampen på rad uten tap. Har et veldig godt grep om direkte opprykk og ligger på 2. plass, seks poeng bak serieleder Wolverhampton. Ned til Fulham på 3. plass og Aston Villa på 4. plass skiller det sju poeng ettersom Fulham kun klarte ett poeng hjemme mot QPR lørdag og Aston Villa tapte sin bortekamp mot Bolton. Det betyr at Cardiff med seier i ettermiddag, får en luke på ti poeng ned til playoff. Totalt 9-4-5 på bortebane og tre seire og en poengdeling på de fire siste bortekampene. Manager Neil Warnock har fortsatt få skadebekymringer i sitt lag.

2,65 på meget formsterke Cardiff mot et skaderammet Derby må testes.

Växjö Lakers - Brynäs H 1,65 (spillestopp kl 14.55)

I dag starter kvartfinalene i SHL-sluttspillet og den overlegne serievinneren Växjö er storfavoritt til å ta seg videre. Vant grunnserien med hele 21 poeng ned til toeren Djurgården og vant også grunnserien forrige sesong.

Brynäs endte på niendeplass i grunnserien og måtte derfor ut i såkalt playin mot Luleå som endte på 7. plass. Lagene måtte derfor ut i best av tre-serie for å kvalifisere seg til sluttspillet. Der vant Brynäs den avgjørende tredje kampen i Luleå så sent som fredag kveld.

1,65 på at Växjö Lakers tar første stikk hjemme i ettermiddag, er helt grei odds og kombineres med seier til Cardiff. Totalodds 4,37.