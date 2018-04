Cardiff skal gi Wolverhampton kamp

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram byr på toppkamp i Championship mellom Cardiff og Wolverhampton, den byr på Bundesliga, Ligue 1, La Liga og dansk superliga og faktisk av dueller fra NM på ski i Alta. Ellers er det også andre bundesliga og som vanlig på fredager tilnærmet full runde i Ligue 2 i Frankrike.

Cardiff - Wolverhampton H 2,85 (spillestopp kl 20.40)





Toppkamp i Championship mellom serietoer Cardiff og serieleder Wolverhampton.

Hjemmelaget med knallsterke 10-3-0 på sine tretten siste seriekamper og står med 80 poeng. Har med det fem poeng ned til Fulham på 3. plass og i tillegg en kamp til gode på Stefan Johansens lag. Det skal som kjent spilles 46 serierunder. Etter kveldens kamp skal Cardiff har fire av sine seks siste på bortebane, men bortsett fra at de skal møte Aston Villa borte, er ikke det gjenstående programmet det tøffeste. Hjemme på Cardiff City Stadium står laget med 15-3-2. Midtbanespilleren Joe Ralls som har vært ute med skade siden februar, er friskmeldt. Det samme gjelder for Matt Connolly, og det betyr at trener Neil Warnock har en tilnærmet skadefri tropp.

Serieleder Wolverhampton har hatt litt rusk i maskineriet den siste tiden, selv om laget stod med tre strake seire, før onsdagens poengdeling hjemme mot Hull. Men før det så tapte man to av de tre foregående borte mot hhv Fulham og Aston Villa. Totalt står laget med 12-4-4 på bortebane og har altså elleve poeng ned til 3. plassen med seks kamper igjen å spille. Etter kveldens bortekamp, skal laget har tre av de fem siste hjemme og motstanden ser klart overkommelig ut. I kveld er både Ruben Neves og Matt Doherty tilbake etter sine karantener, og det betyr at Wolves kan stille skadefritt.

Cardiff har vunnet de to siste tilsvarende seriekampene, og så lenge det meget formsterke hjemmelaget heller ikke er satt til favoritt i kveld, er det hjemmeoddsen som lokker klart mest her. 2,85 er fin odds på Cardiff og spilles.