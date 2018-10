Celta Vigo må tilbake på vinnersporet

Fredag er endelig klubbfotballen tilbake igjen etter landslagspausen. Det er fotball både fra La Liga, Bundesliga og engelsk Championship. Dansk superliga, belgisk toppserie og kamper fra både 2. bundesliga og Ligue 2 er det også i kveld. Merk også at det er midtukekupong. På hockeyfronten er det full runde i Hockeyallsvenskan og natt til lørdag er det tre kamper i NHL.

Celta Vigo - Alaves H 1,80 (spillestopp kl 20.55)

Etter åtte serierunder av La Liga er det meget jevnt på øvre halvdel. Fra serieleder Sevilla med 16 poeng, skiller det kun seks poeng ned til Eibar på 12. plass.

Celta Vigo har kun tapt to av sine åtte første seriekamper, men samtidig spilt uavgjort i halvparten. Ligger på 10. plass med ti poeng. Er ubeseiret på hjemmebane på fire forsøk, men kun en av dem er vunnet. Den seieren kom til gjengjeld mot Atletico Madrid. Tapte 1-2 borte for serieleder Sevilla sist og i den kampen ble Nestor Araujo utvist, han soner følgelig karantene fredag. Ellers er spissen Maxi Gomez usikker med ankelproblemer.

Alaves tok altså skalpen til Real Madrid i den siste serierunden. Manu Garcia scoret seiersmålet fem minutter på overtid. Det var lagets andre hjemmeseier på de fire første hjemmekampene, der laget hittil er ubeseiret. Ustabile 2-0-2 på de fire første bortekampene, tapene er kommet mot hhv Barcelona (0-3 i seriepremieren) og Levante (1-2 i siste bortekamp). Alaves hadde ikke bedre enn 6-1-12 på bortebane forrige sesong. Førstekeeper Fernando Pacheco (startet i alle åtte seriekampen) har pådratt seg en ankelskade og spiller ikke kvelden kamp. Ellers kan trener Abelardo stille med sitt beste lag.

Celta Vigo har vunnet de to siste tilsvarende etter at Alaves tok seg tilbake til La Liga før sesongen 2016/17. Begge oppgjørene har endt 1-0. Vi tror det er bra sjanse for hjemmeseier i kveld også og 1,80 i odds på Celta Vigo er grei odds og spilles i en dobbel.

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf H 1,63 (spillestopp kl 20.25)

Variabel sesonginnledning av hjemmelaget som står med 3-1-3 på sine sju første seriekamper. Men tok to strake trepoengere før landslagspausen. 4-1 hjemme mot Hannover, ble etterfulgt av en sterk 2-1 seier borte mot Hoffenheim. 1-1-1 på de tre første hjemmekampene. I den kampen ble Ante Rebic utvist og han soner følgelig karantene her. Utover Rebic kan trener Adolf Hütter stille med sitt beste mannskap.

Nyopprykkede Fortuna Düsseldorf har fått en tung start på sesongen og kun vunnet en av sine sju første seriekamper. Den seieren kom hjemme mot Hoffenheim i tredje serierunde. Har spilt uavgjort i to av de tre første bortekampene, men røk 0-3 for tabelljumbo Nürnberg i siste bortekamp. Forsvarssspilleren Niko Gieselmann (startet alle sju seriekampene) mister kveldens kamp.

1,63 i hjemmeodds er sånn typisk bananskall-odds, men det skal være gode sjanser for Eintracht Frankfurt i kveld. Denne favorittdobbelen gir 2,93 i totalodds.

