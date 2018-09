Celta Vigo-suksessen fortsetter i kveld

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det ble fantastisk bra uttelling på Sportspills oddstips søndag. Vi lanserte pause/fulltid dobbelen U/H på kampen mellom Wolverhampton og Burnley og denne satt til 4,15 i odds. I tillegg lanserte pause/fulltid dobbelen U/B på Eliteseriekampen mellom Vålerenga og Rosenborg og Issam Jebalis seiersmål for RBK fem minutter på overtid, sørget også for full klaff på denne. Dessuten lanserte vi en helfrekk U på kampen mellom Fredrikstad og Fram Larvik i 2. divisjon avdeling 1 til praktfulle 5,75 i odds.

Vi har en herlig fotballuke foran oss med oppstart av Champions League tirsdag og onsdag, mens Rosenborg og Sarpsborg 08 innleder sine gruppespill i Europa League torsdag kveld. Før dette skal vi gjennom en innholdsrik mandag som byr på Molde–Kristiansund i Eliteserien og Southampton–Burnley i Premier League som de to største godbitene. Men det er også La Liga, Serie A, Allsvenskan, dansk Superliga og Superettan på menyen og et veldig spennende langoddsprogram.

Girona – Celta Vigo B 2,75 (spillestopp kl 20.55)



Girona slo til med en overraskende 1-0-seier på bortebane mot Villarreal i forrige serierunde. Sist sesongs toppscorer Cristhian Stuani ble matchvinner.

Stuani er først nå kommet i skikkelig kampform etter å ha spilt i VM for Uruguay i sommer, men han var på landslagsoppdrag for Uruguay nylig og spilte 45 minutter. Spørsmålet er om han er form etter all reisingen med landslaget.

Girona var litt heldige som vant mot Villarreal, og katalanerne har ikke fått noen drømmestart på hjemmebane. De har kun tatt ett poeng på to kamper hjemme på Estadi Municipal de Montilivi. De skuffet i første hjemmekampen mot nyopprykkede Valladolid. Den kampen endte 0-0, og de tapte ikke uventet 1–4 mot Real Madrid i forrige hjemmekamp.

Etter kun fire poeng på de tre første kampene, ligger Girona nede på 15.-plass, ett poeng over nedrykksstreken.

Celta Vigo på sin side har fått en flying start på sesongen under sin nye trener Antonio Mohamed. De er ubeseiret etter tre serierunder, og ligger på tredjeplass bak Real Madrid og Barcelona som begge har én kamp mer spilt enn laget fra Galicia.

Celta imponerte i forrige serierunde, da de satte Atlético Madrid på plass. De vant 2-0, og seieren kunne faktisk vært større. Celta fikk nemlig annullert et mål på en VAR-avgjørelse.

At Celta Vigo klarer å bryte ned Atletico Madrid-forsvaret, som var et av de mest gjerrige forsvarene i La Liga sist sesong, er meget sterkt. Det viser samtidig at Girona har en formidabel oppgave foran seg.

Galicia-laget har en potent offensiv trio i Pione Sisto, Iago Aspas og Maxi Gomez. Det er ikke andre lag enn Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid som har en bedre offensiv startoppstilling enn Celta, slik jeg ser det. Girona-forsvaret, som slapp inn fire mål hjemme mot Real, skal få kjørt seg i mandagens kamp.

Katalanerne har skrotet systemet som ga dem suksess sist sesong, og de har ikke overbevist så langt denne sesongen, til tross for seieren mot Villarreal.

Det har vært ganske jevnspilt mellom disse to klubbene. De seks siste kampene viser to seire til hvert av lagene og to kamper har endt med poengdeling. Men: Celta har vunnet tre av de fem siste kampene i Girona. Katalanernes hjemmeform er svak. De er uten seier i de syv siste hjemmekampene, fem av kampene har endt med tap.

Johan Mojica er fortsatt skadet hos Girona, og det betyr at Aday Benitez og Pedro Porro trolig bekler vingbackene.

Celta stiller sannsynligvis med samme lag som sist. Maxi Gomez, Pione Sisto og Iago Aspas starter på topp. Det lukter mål.

Jeg har troen på bortelaget i denne kampen. Celta viste i kampen mot Atlético Madrid at de kan slå hvem som helst hjemme, og da bør de klare å ta tre poeng borte mot et Girona-lag som ennå ikke har helt satt seg. 2,75 i odds på Celta Vigo er ok. Spillestopp er klokken 2055.



