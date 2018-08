Champions League-drømmen blir knust for Uwe Rösler

Det er et fullspekket langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Det spilles ti returkamper i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, mens Sogndal jakter tre nye poeng borte mot Strømmen i tirsdagskampen i OBOS-ligaen. I tillegg skal det spilles hele 34 kamper i den første runden av den engelske ligacupen. Og i Superettan jakter Andreas Granqvist og hans Helsingborg serieledelse når de tar turen til Gøteborg og bortekamp mot Ørgryte.

Vidi - Malmö H 2,90 (spillestopp kl 19.55)





Åpen kamp i Ungarn. Malmö FF var solide favoritter før første kampen i Skåne i forrige uke, men de klarte ikke å utnytte hjemmebanefordelen.

Vidi klarte 1–1 i Sverige, og har skaffet seg et godt utgangspunkt før returkampen på hjemmebane.

Vinneren av denne kampen skal møte Celtic eller AEK Athen. Uansett hvem det skulle bli av de to lagene så vil det være en tøff motstander i playoffen.

Det er mye som står på spill i Ungarn for laget som kvalifiserer seg for playoffspillet vil være sikret å gå inn i gruppespillet i Europa League med tap, og da er de garantert spill i Europa frem til desember.

Det vil være en stor prestasjon for Vidi som ikke har vært i gruppespillet i Europa på seks år.

De ungarske mesterne gjorde en bra figur i Sverige i forrige uke.

NB! Utrolige 54 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Anders Christiansen ga Malmö FF ledelsen etter en times spill, men den tidligere Charlton-forsvareren Loic Nego utlignet for gjestene. Dermed ligger det an til et spennende returoppgjør.

Malmö FF er fortsatt favoritter til å gå videre, siden de har mer erfaring i Europa nylig. De spilte seg inn i gruppespillet i Champions League så sent som i 2015-2016-sesongen.

I den hjemlige ligaen har Malmö FF vært svake så langt denne sesongen. De ligger nede på sjetteplass i Allsvenskan med 28 poeng, elleve poeng bak serieleder AIK. Dermed kan det bli vanskelig å forsvare seriemesterskapet.

Slik ser du fotball på nett

Den ungarske ligaen har så vidt kommet i gang. Vidi har plukket fem poeng på de tre første kampene, men de har allerede spilt fem kamper i Champions League-kvaliken. Ikke alle kampene har vært like overbevisende.

De startet svakt. Vidi slet med å slå ut Dudelange fra Luxembourg, men vant til slutt 3–2 sammenlagt. Etter de to kampene var det ingenting som tydet på at de var et lag som hadde potensial til å gå til gruppespillet i Champions League, men de leverte en bra prestasjon mot Ludogorets fra Bulgaria. Den første kampen i Bulgaria endte 0-0, men de vant 1–0 sammenlagt. Nå skal det sies at de dro fordel av at Ludogorets ble redusert til ti mann tidlig i annen omgang. Det gjør meg litt usikker på hvor gode det tidligere laget til Henning Berg egentlig er.

Alle kampene deres i Champions League-kvaliken har vært jevne, og jeg venter meg også en tett og jevn match i Ungarn tirsdag kveld.

Selv om bookmakerne har gjort svenskene til favoritter, så er jeg litt usikker. Vidi har kun tapt én av de siste seks hjemmekampene i Europa, og de spiller sine hjemmekamper i den lille byen Felcsut, fire mil nord for byen Szekesfehrvar, i påvente av at det nye stadionet Puskás Akadémia Pancho Aréna skal bli ferdigstilt, i det som faktisk er regjeringssjef Viktor Orbans hjemby.

Det vil gjøre denne matchen tøff for Malmö og trener Uwe Rösler. Svenskene er ubeseiret i ti kamper på rad med Uwe Rösler som trener.

Men ingen av de siste seks kampene har vært vunnet med mer enn ett mål. Vidi på sin side har spilt uavgjort i fire av de fem siste kampene. Slik sett lukter det litt uavgjort av denne matchen.

Vidi hvilte flere spillere i helgens ligakamp. Nøkkelspillere som midtbanemannen Anel Hadzic er ventet tilbake i startelleveren mot Malmö. Svenskene mangler antakeligvis Behrang Safari og Arnór Ingvi Traustason som har problemer med skader. Men viktige Carlos Strandberg er med i troppen til Ungarn.

Jeg tror Malmö får problemer mot et bra hjemmelag. Derfor setter jeg pengene på en knapp seier til Vidi i denne matchen. Oddsen på hjemmeseier er flotte 2,90. Spillestopp er klokken 1955.