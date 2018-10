Championship-dobbel til flotte 4,50 i odds

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et fantastisk fint langoddsprogram vi har foran oss. Åtte kamper fra Champions League med godbiter som Napoli - Liverpool og Tottenham - Barcelona som de to største kampene. Midtukerunden i Championship i England inneholder fem kamper denne onsdagen og det spilles full runde i Eliteserien håndball for menn. Natt til torsdag er det klart for sesongåpning i NHL og fire kamper skal spilles. I dette tipset skal det handle om en Championship-dobbel.

Nottingham Forest - Millwall H 1,80 (spillestopp kl 20.40)

Ambisiøse Nottingham Forest er et av fire lag i Championship som kun står med ett tap. To av andre er Leeds og Middlesbrough som også er tetlagene i divisjonen. Men Nottingham Forest er faktisk helt nede på 11. plass og årsaken til det er at Forest kun har tatt fire poeng på sine fem første bortekamper (0-4-1). Hjemme har det dog kommet tre seire og to uavgjorte og tar Forest en ny hjemmeseier i kveld. avanserer laget til 5. plass med totalt 18 poeng og har fire poeng opp til lederduoen. Diogo Goncalves soner fortsatt karantene for Forest, ellers er det ingen nye skader eller karantener.

Millwall hadde en eventyrlig bra andre halvdel av fjorårssesongen og endte helt oppe på 8. plass. Innledet fint også denne sesongen med fem poeng på de tre første seriekampene, men har kun tatt ett poeng på de sju neste seriekampene og ligger tredje sist med kun 6 poeng. Tok ett poeng i sesongens første bortekamp, men de fire neste er tapt og faktisk har Millwall kun scoret ett mål på bortebane på fem kamper. Midtbanespilleren Jed Wallace må sone karantene i kveld, ellers er det ingen andre endringer for bortelaget.

Forest vant 1-0 i tilsvarende seriekamp forrige sesong, har levert meget sterkt på hjemmebane denne sesongen og skal stå som klare favoritter i kveld. 1,80 er ok hjemmeodds og spilles.

Blackburn - Sheffield United H 2,50 (spillestopp kl 20.40)

Nyopprykkede Blackburn er det fjerde laget i Championship som kun har notert seg for ett tap, men de samtidig det svakest plasserte av disse fire lagene. Med 3-6-1 på sine ti første seriekamper, ligger laget på 14. plass. Er fortsatt ubeseiret på hjemmebane, men fire av de fem første hjemmekampene har endt med poengdeling (1-4-0). Kaptein Charlie Mulgrew har mistet de fire siste seriekampene, men er tilbake i kveld. I tillegg er Derrick Williams tilgjengelig igjen etter en kamps karantene.

Sheffield United åpnet veldig bra forrige sesong og har også åpnet bra denne sesongen. Til tross for tre tap på de ti første seriekampene, er laget helt oppe på 4. plass. Seks av de ti første seriekampene er vunnet. endte opp med 8-4-11 på bortebane forrige sesong og to av lagets tre tap denne sesongen er kommet på bortebane (3-0-2). Sheffield United har ingen nye skader eller karantener.

Med tanke på at Blackburn har spilt uavgjort i fire av fem hjemmekamper allerede, er det naturligvis U-fare også i kveld. På den annen side er det sjelden Sheffield United spiller uavgjort på bortebane (kun fire ganger på 23 bortekamper forrige sesong og ingen hittil denne sesongen). 2,50 på hjemmeseier synes høyt i kveld og vi lar det stå til og setter pengene på Blackburn i kombinasjon med seier til Nottingham Forest og får en dobbelodds på smakfulle 4,50.

