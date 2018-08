Championship sparkes i gang fredags kveld

Fredagens langoddsmeny har sitt soleklare fokus i England. Det er dags for serieåpning av Championship. I morgen er det full runde, men fredagen kickstarter med et herlig oppgjør mellom Reading og Derby. I helgen starter og Eliteserien opp igjen. Neste helg er det Premier League som står i fokus. Vi har med andre svært mye og se frem i mot.



Reading - Derby County - B 2,20 (Spillestopp 20:55)

Årets første seriekamp, og disse kampene blir som oftest jevnspilte. Begge lagene er langt i fra sin toppform, og med litt nervøsitet kan dette fort bli et målfattig oppgjør.

Reading har spilt seks vennskapskamper i sommer. Det har endt uten en eneste seier. Det er ikke veldig oppløftende, men mange spillere har fått prøve seg. Og som kjent, vi legger ikke altfor mye vekt på treningskamper. Det er dog ikke sterkt av dagens hjemmelag å ikke vinne en eneste kamp. Slikt gir jo ikke akkurat selvtillit foran sesongen. Reading havnet på en 20. plass i fjor, kun tre poeng unna direkte nedrykk. Det var ikke en god sesong i fjor, men de klarte å holde seg i divisjonen. På 23 hjemmekamper i fjor ble statistikken 5-8-10. Dette er ikke sterke sifre. Paul Clement sine gutter kan få det tøft med å gjenta fjorårssesongen.

Laget har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer. Blant annet har den gamle United-spilleren John O'Shea blitt hentet inn. David Meyler fra Hull har og tatt turen til Reading. Det samme har tyve år gamle Darren Sidoel fra Ajax.

Derby County har fått ny trener i den tidligere Chelsea-spilleren Frank Lampard. Hva kan du, Lampard, utrette med dette Derby-laget? Det blir svært spennende å følge han og laget denne sesongen. I sommer har laget rukket å spille fem treningskamper. Det hele åpnet med at Notts County ble slått 4-1. Så, noe uventet, røyk Derby 3-1 for Mansfield Town. Det var dog mange spillere som fikk vise seg frem, og det var ikke et toppet Derby-lag i 90. minutter. De var dog mye bedre tredje sist mot Southampton. Sistnevnte ble slått hele 3-0. På slutten har Coventry og Wolverhampton blitt slått, og vi må si det ser bra ut for Lampard sine gutter. I fjor endte laget på en sjetteplass, noe som betydde kvalikspill. Her gikk det ikke veien, men det var en solid innsats uansett. Derby hadde 8-10-5 på 23 spilte bortekamper i fjor. Mye uavgjorte.

I sommer har Lampard og Derby hentet Mason Mount fra Chelsea U23. Harry Wilson er og hentet fra et U23-lag, men her fra Liverpool. Ingen store signeringer. Målscorer Darren Bent har forlatt klubben.

Begrunnelse borteseier: Vi var en stund inne på å spille uavgjort i denne kampen, men etter å ha studert det nøye finner vi Derby som et klart bedre fotballag enn dagens hjemmelag. 2,20 på borteseier spilles.