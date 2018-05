Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddsdobbel: Charlton tar første steg mot opprykk

Oddssingel Premier League: United fortsetter på sparebluss

Oddssingel svensk cup: Djurgården jakter svensk cupgull

V65 Klosterskogen: Stor internasjonal V65 i kveld

V4 Bergsåker: Toppobjekter blir servert til lunsj

V4 Bro Park: V4-galopp til lunsj

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Langoddsprogrammet på Kristi Himmelfartsdag er slett ikke verst. Det spilles to 3. rundekamper i cupen her hjemme, mens Wes Ham tar imot Manchester United i Premier League. I tillegg er det cupfinaler både i Sverige og Danmark og det playoff fra League One på menyen. I tillegg spilles Norge mot Canada i ishockey VM.

Flotte tips onsdag

Det ble klaff for tre av våre fire oddstips onsdag. Singelspillene på Mjøndalen (2,50 hjemme mot Stabæk) og Sevilla (2,37 hjemme mot Real Madrid (ble senket til 2,10) og dobbelen med seier til Juventus og over 3,5 mål i kampen Manchester City-Brighton til totalodds 3,06 sørget alle for et pent overskudd.

Se kveldens cupkamper

Charlton - Shrewsbury H 2,00 (spillestopp kl 20.40)

Playoff League One og her spilles det dobbeltoppgjør, der vinneren møter enten Rotherham eller Scunthorpe i selve playoff-finalen om plass i neste sesongs Championship.

Charlton var blant lagene som avsluttet sesongen best i League One og laget tok seks seire på sine ti siste seriekamper. Endte på 6. plass med totalt 71 poeng. 11-6-6 på hjemmebane. Lewis Page blir ikke klar til kveldens kamp, men Tariqe Fosu blir trolig klar.

Shrewsbury var lenge med i kampen om direkte opprykk, men hadde ikke bedre enn 3-4-3 på sine ti siste seriekamper og endte tilslutt ni poeng bak Blackburn på 2. plass. 11-8-4 totalt på bortebane. Shrewsbury har ingen skader eller karantener.

Laget som har endt på 6. plass i League One, har rykket opp etter playoff og Charlton bør skaffe seg et bra utgangspunkt før returmøtet søndag. 2,00 for hjemmeseier i kveld er i grenseland, men vi tror Charlton tar første stikk.

Basel - Young Boys H 1,95 (spillestopp kl 15.55)

Siste serierunde i Super League i Sveits, der er det allerede klart at Basel ender på 2. plass, mens Young Boys blir seriemester. Vår egen Mohamed Elyounoussi har hatt en bra sesong og scoret sitt niende mål for sesongen da Basel slo St. Gallen 4-2 borte søndag. Basel har vært i strålende form på slutten og står med 7-3-0 på sine ti siste seriekamper. Totalt 11-2-3 hjemme på St. Jakob Park og de fem siste hjemmekampene er alle vunnet.

Young Boys har allerede sikret tittelen og er også klare for cupfinalen som spilles 27. mai. Totalt 24-6-3 og sterke 10-4-2 på bortebane. Midtbanespilleren Michel Abischer soner karantene i dag.

Hjemmebanefordel bør være avgjørende i dette toppoppgjøret i dag og 1,95 på hjemmeseier er klart godkjent odds.