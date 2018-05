Chelsea har gode muligheter mot Liverpool

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram har sitt store høydepunkt på kvelden. 20:45 spilles nemlig El Clasico. Det er Real Madrid som skal besøke Camp Nou i Barcelona. Før den tid skal vi innom blant annet siste serierunde i Championship i England, Eliteserien her hjemme og Premier League.



Chelsea - Liverpool H 2,17 (Spillestopp 17:25)

Med en kamp mindre spilt enn Liverpool ligger Chelsea seks poeng bak førstnevnte. Om hjemmelaget vinner denne kampen, skaper det spenning om den viktige fjerdeplassen. Bortelaget kan dog komme seg til Mesterligaen neste år ved å vinne Champions League-finalen senere denne måneden.

Conte sitt mannskap jakter først og fremst på Tottenham, som i øyeblikket ligger fem poeng foran med en kamp mer spilt. Derfor er det ekstremt viktig for Chelsea sin del at dem ikke taper dagens kamp. The Blues har i år vært meget varierende, og til tider hatt noen ordentlig svake perioder. Det virker dog som London-laget har tatt seg sammen den siste tiden, noe tre strake seiere viser. Alle disse har utrolig nok vært på bortebane. Dette skaper naturligvis selvtillit i troppen. Marcos Alonso er tilbake etter han sonet for karantene sist kamp. Danny Drinkwater er kvitt problemene, og aktuell. David Luiz og Ampadu er ute.

Liverpool har tatt seg til finalen av årets Mersterliga. Hvem hadde trodd det da gruppespillet begynte? Få av oss. Vi synes uansett Klopp har gjort en formidabel jobb med dette laget. De jobber og legger ned metre for hverandre. Laget som gikk av banen i Roma onsdag kveld så dog meget slitne ut, og vi tror Klopp må gjøre endringer på elleveren. Liverpool skuffet oss mot Stoke nest sist på hjemmebane. De var heller ikke imponerende i den nest siste seriekampen mot West Bromwich borte, der det endte 2-2. Ligaen har ikke vært hovedfokuset til Merseyside-laget den siste tiden. Vi tror de får det tøft på Stamford Bridge.

Konlusjon: Liverpool spilte en meget viktig kamp så sent som onsdag. Chelsea er inne i en meget god stim for tiden, og har hatt lengre hvile enn bortelaget. Vi tror hjemmelaget fortsetter i den flotte formen og vinner. 2,17 er spillbart.