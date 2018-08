Chelsea har jerngrep på Arsenal

Det er et fantastisk langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det er full pakke i England med seks kamper fra Premier League og tilnærmet full serierunde i Championship. I tillegg starter som kjent både Serie A og La Liga opp denne helgen og flere av disse kampene spilles lørdag. Her hjemme er det en rekke kamper i både PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen, samt fire kamper i Toppserien for kvinner.

Chelsea - Arsenal pause/fulltid dobbel H/H 2,70 (spillestopp kl 18.25)





Det ble en flott start for manager Maurizio Sarri i hans Premier League-debut. Chelsea slo til med hele 3-0 seier borte mot Huddersfield. Men Sarri er som kjent perfeksjonist og han sa at etter kampen, at seieren kom fra individuelle ferdigheter og var misfornøyd med selve prestasjonen. Eden Hazard startet på benken i den kampen og spilte kun det siste kvarteret. Hazard er nok i startoppstillingen lørdag. Utover dette har ikke Chelsea nevneverdige fravær. Chelsea med 11-4-4 hjemme på Stamford Brigde forrige sesong.

Arsenal ble som ventet for må i sin seriepremiere mot Manchester City hjemme på Emirates. Manager Unai Emery må fortsatt klare seg uten Sead Kolasinac and Carl Jenkinson, men Nacho Monreal kan være tilbake. Arsenal hadde fryktelige 4-4-11 på bortebane forrige sesong og må prestere bedre enn dette denne sesongen om laget skal heve seg fra 6. plassen sist sesong.

Det står 5-1-0 på de seks siste tilsvarende på Stamford Bridge, i fire av disse kampene har også Chelsea ledet til pause. Med tanke på at hjemmeoddsen i kveld er på labre 1,72, hever vi risikoen og setter pengene på at Chelsea både leder til pause og vinner tilslutt. Oddsen på det utfallet er klart mer fristende 2,70.