Chelsea må slite for seieren

Søndagens langoddsprogram er spekket med høydepunkter og storkampen mellom Liverpool og Manchester City er nok for mange nordmenn det aller største høydepunktet. I Eliteserien er det seks kamper og både Rosenborg og Brann skal i aksjon på hjemmebane. I OBOS-ligaen er det også tetstrid og her er det full serierunde søndag. Legg så til en rekke interessante oppgjør både i La Liga og Serie A, så er det bare litt av det søndagen har å by på.

Southampton - Chelsea pause/fulltid dobbel U/B 4,00 (spillestopp kl 15.10)





Southampton leverte en bra bortekamp mot Wolverhampton forrige lørdag, men endte opp med å tape 0-2. Det var lagets tredje bortetap på fire bortekamper. Den eneste borteseieren og samtidig den eneste seieren Southampton har tatt var 2-0 mot Crystal Palace i den fjerde serierunden. Hjemme på St. Marys står laget med 0-2-1. Det ble 0-0 mot Burnley i seriepremieren, deretter tap 1-2 mot Leicester og i den siste hjemmekampen ble det 2-2 mot Brighton. Southampton var som kjent involvert i nedrykksstriden i det lengste i Premier League forrige sesong, men berget seg helt på tampen. Alex McCarthy, Ryan Bertrand and Mohamed Elyounoussi og Shane Long har alle ristet av seg mindre skader og skal være klare til søndagens kamp.

Chelsea innledet sesongen med fem strake seire, men har nå spilt 0-0 borte mot West Ham og 1-1 hjemme mot Liverpool i de to siste. Henger veldig bra med i toppen og er med sine 17 poeng på 3. plass og har kun to poeng opp til lederduoen Manchester City og Liverpool. 3-0 seire mot Huddersfield og 2-1 seier over Newcastle i sesongens to første bortekamper før West Ham-kampen. Chelsea gjorde mange endringer på sitt lag til torsdagens Europa League-kamp hjemme mot Vidi (vant 1-0). Søndag er det tilbake med full styrke og også Pedro er tilbake fra skade.

I tilsvarende seriekamp forrige sesong ledet Southampton 2-0 midtveis i 2. omgang, men Chelsea snudde kampen og vant 3-2. I to av Southamptons tre hjemmekamper denne sesongen har det stått uavgjort til pause og i to av Chelseas tre bortekamper denne sesongen har det stått uavgjort til pause. 1,55 i odds på Chelsea-seier er for snaut til å anbefale spill. Vi setter pengene på pause/fulltid dobbelen U/B og får da klart mer interessante 4,00 i odds.

