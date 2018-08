Chelsea tar en ny trepoenger til 4,00 i odds

Søndagens langoddsprogram består av seks kamper fra Eliteserien, syv kamper fra OBOS-ligaen og tre kamper fra Premier League. I La Liga skal blant annet Real Madrid i aksjon og i Serie A skal blant annet Juventus i aksjon. Her hjemme fortsetter Fredrikstad jakten på opprykk og skal til Narvik for å møte Mjølner. Ellers er det naturligvis fotball fra både Bundesliga, Allsvenskan, Superligaen og Ligue 1 i Frankrike.

Newcastle United - Chelsea Pause/fulltid dobbel U/B 4,00 (Spillestopp kl. 1655)

Det hadde ikke fortjent det, men Newcastle skulle vunnet mot Cardiff forrige helg. Kenedy sin straffebom på overtid var en nedtur for Rafael Benitez. De poengene kunne vært viktig å ta med seg mot slutten av sesongen.

Å starte tregt er ikke noe nytt for Newcastle. Dette er sjette Premier League-sesongen på rad at de ikke vinner de to første kampene i ligaen.

I verste fall kan Benitez & Co stå uten seier etter fire kamper, for etter Chelsea skal Newcastle møte Manchester City.

Newcastle var tilbake i Premier League sist sesong, og de overlevde i toppdivisjonen med god margin, men spenningen mellom klubbeier Mike Ashley på den ene siden og fansen, spillerne og manageren på den andre fortsetter.

Manager Rafa Benitez har gang på gang uttrykt bekymring for at klubben ikke vært mer aktive på overgangsmarkedet, spillerne har gjort opprør over bonusene og fansen vil ha eier Mike Ashley ut av klubben.

Chelsea-sammendrag

Spenningene blir ikke mindre etter den svake seriesparten. At de tapte 1-2 hjemme mot Tottenham var greitnok, men de viste i den kampen at de ikke er noen pushover mot de beste lagene.

Det var verre at de kun klarte 0-0 borte mot nyopprykkde Cardiff. Det var en svak match fra start til mål, og at Isaac Hayden ble utvist gjorde det ikke noe bedre.

Chelsea på sin side har startet Premier League-sesongen glimrende. De banket Huddersfield 3-0 i serieåpningen på John Smiths Stadium. Sist helg møtte de Arsenal hjemme på Stamford Brigde. De fleste trodde at kampen var avgjort da Chelsea tidlig i kampen gikk opp i 2-0-ledelse, men Arsenal slo tilbake og det sto 2-2 til pause. Det ble en jevn annen omgang, men Marcos Alonso scoret 3-2-målet helt på tampen.

London-derbyet vist at Chelsea er bra offensivt. De har scoret seks mål på de to første kampene, men bakover var de tidvis shaky mot Arsenal og de var heldige som ikke slapp inn flere mål.

Dret kan bli en målrik affære på St. James Park søndag. Iallfall om vi ser på statistikken. Den viser at det har vært scoret minst tre mål i fire av Newcastles seks siste hjemmekamper, og i samtlige av de siste fem møtene mellom Newcastle og Chelsea har det vært scoret tre mål eller mer.

Chelsea har vunnet fire, spilt én uavgjort og har ett tap på de seks siste kampene mot Newcastle. Men: The Magpies har vært sterke hjemme mot Chelsea. De har vunnet fire av de siste fem hjemmekampene mot giganten fra London.

Kenedy, som er på lån fra Chelsea, kan ikke spille søndagens kamp. Christian Atsu og Jacob Murphy kan komme inn for ham, mens DeAndre Yedlin er tilbake fra en kneskade og vil antakeligvis innta høyrebacken.

Chelsea-boss Maurizio Sarri vil trolig gi Eden Hazard sjansen fra start. Belgieren har kommet inn som innbytter i de to første kampene.

Ekspertene var skeptisk til Chelsea før denne sesongen, men Maurizio Sarri har virkelig fått sving på laget. London-klubben har vunnet de to første kampene og har 6–2 i målforskjell. Newcastle har faktisk vunnet fire av de fem siste hjemmekampene mot Chelsea.

Jeg tror det blir en tett og jevn første omgang i Nordøst-England, men at Chelsea avgjør matchen etter pause. Oddsen på ren Chelsea-seier er kjedelige 1,60. Derfor prøver jeg meg på uavgjort til pause og Chelsea-seier til full tid. Det gir flotte 4,00 i odds. Spillestopp er klokken 1655.

