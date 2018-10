City ødelegger Spurs sin mandagsstatistikk

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Helgen er over, men skulle trodd at vi nesten kunne gledet oss mer til denne dagen? Dette er virkelig en supermandag. Det er toppoppgjør i flere ligaer. Tottenham - Manchester City er åpenbart en godbit for alle som elsker Engelsk ball. Men i Italia er det også et svært spennende toppoppgjør mellom Lazio og Inter. I Sverige så skal AIK og Malmö kjempe om tre poeng i Allsvenskan. Dette er et meget prestisjefylt oppgjør. Det skal og spilles en kamp her hjemme i Norge, og det er Start som tar i mot Molde. En viktig kamp for begge lag.

Tottenham - Manchester City 4,00 - 3,65 - 1,70 B (spillestopp kl. 2055)

Tottenham var på vei mot en borteseier mot PSV i Champions League i forrige uke, men etter at keeper Lloris ble utvist rotet Spurs det til for seg selv. Kampen endte 2-2. Dermed har Tottenham kun tatt ett poeng på de tre første kampene i Champions League, og det virker lite sannsynlig at de skal klare å ta seg videre fra gruppespillet.

I Premier League har det gått bedre for Tottenham. De har fire seire i ligaen på rad og 6-1 i målforskjell. De ligger faktisk bare to poeng bak Manchester City på tabellen, selv om de ikke har imponert spillemessig. Det er likevel en styrke at de vinner på dårlige dager.

Noe av årsaken er at de har hatt skader på sentrale spillere, og både Eriksen og Alli har vært savnet. Nå er dansken tilbake. Det er positive nyheter for Spurs-fansen.

Laget fra Nord-London trives godt på Wembley, hvor de kun har tapt to av de siste 21 kampene i Premier League. Fasiten viser: 15-4-2. Et av tapene kom mot Manchester City tilbake i april.

Nettopp Manchester City har vært en hard nøtt å knekke for Mauricio Pochettino sine menn. Spurs har nemlig tapt ti av de siste 15 kampene mot de lysblå, og de tapte begge kampene sist sesong.

At kampen spilles på en mandag taler imidlertid til Tottenhams fordel. De er ubeseiret i de ni siste kampene i Premier League som er spilt på mandager. Det siste mandagstapet kom tilbake i april 2012. Nå tror jeg den statistikken blir smadret.

Tottenham sliter nemlig mot de etablerte topp seks-lagene i Premier League. Siden Pochettino tok over i Nord-London i 2014-2015, er det kun Arsenal som har tatt færre poeng i kamper mellom topp seks-lagene.

De regjerende Premier League-mesterne Manchester City er uten tap i de ni første kampene sine denne sesongen. Ja, de er faktisk ubeseiret i 15 Premier League-kamper på rad, og i denne perioden har de kun sluppet inn seks mål. Det siste tapet kom mot byrival Manchester United tilbake i april (2-3).

Pep Guardiola har et solid overtak på Mauricio Pochettino. Han har tapt kun to av de siste 13 møtene mellom de to managerne, og han kan vinne tre på rad motargentineren for første gang.

Dele Alli er usikker til denne kampen. Han har allerede vært ute i fire kamper med en strekkskade. Forsvarsspillerne Danny Rose og Jan Vertonghen er på skadelisten. Manchester City må klare seg uten Ilkay Gundogan som er skadet, men Fabian Delph er tilbake.

Historien taler for at denne matchen blir målrik. De 14 siste kampene mellom disse to lagene har produsert hele 59 mål. Det er verdt å merke seg for de av dere som spiller på over-under-spillene.

Manchester City slo Spurs enkelt på Wembley sist sesong. Jeg tror den store stadionmatten passer dem helt ypperlig. Jeg tror City tar en ny seier mot Tottenham mandag kveld. De lyseblå har ikke råd til å tape poeng i toppkampen, så de må kjøre på for tre poeng. Nå har de også med Kevin de Bruyne igjen, og det er viktig. 1,70 i odds på City-seier er ok, men ikke som singel. Vi bruker den i en dobbel.



Vancouver Canucks - Minnesota Wild 2,70 - 3,70 - 2,00 B (spillestopp kl. 0255)

Canucks har tapt de to siste kampene, selv om de har fått tilbake stjerneskuddet Elias Pettersson. De tapte 1-4 borte mot Arizona Coyotes, og natt til søndag fikk de juling på hjemmebane mot Pittsburgh Penguins. De tapte den kampen hele 0-5.

Ni baklengsmål på to kamper er svakt. Vancouver-keeper Jacob Markström hadde 30 redninger på 35 skudd i kampen mot Penguins. Det ga en redningsprosent på 85,7. Han hadde blant annet to redninger i undertall.

Tapet mot Pittsburgh var det sjette tapet for Vancouver denne sesongen, og det var det andre hjemetapet. De har to seire og to tap på hjemmebane så langt, men kun én av seirene har kommet etter ordinær spilletid. Vancouver var spådd en tøff sesong av ekspertene, men de ligger på tredjeplass i Pacific Division før nattens kamp mot formlaget Minnesota.

The Wild er i monsterform. De har vunnet de fem siste kampene sine. Natt til søndag tok de en sterk seier mot et annet lag som har åpent sterkt, Colorado. De vant den kampen 3-2.

Devan Dubnyk har vært god mellom stengene. Han reddet 30 av 32 skudd mot Colorado sist. Det ga en redningsprosent på 93,5. Han reddet blant anet ti skudd i undertall.

Fire av de fem seirene til Minnesota har kommet hjemme i Minneapolis, men i den forrige bortekampen sin tok de en sterk seier mot Dallas. Jeg tror de vinner sin sjette match på rad i natt. 2,00 i odds er helt greit. Denne brukes i en pen dobbel.

Mandagens dobbelttips er Manchester City + Minnesota Wild. Denne kombinasjonen gir flotte 3,40 i odds. Spillestopp er klokken 2055.