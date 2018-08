City fortsetter der de slapp

Søndagens oddsprogram byr på full serierunde i Eliteserien og 1. divisjon, i tillegg er det tre herlige kamper fra Premier League. Høydepunktet er uten tvil storkampen i Nord-London mellom Arsenal og regjerende ligamester Manchester City.

NB! Utrolige 54 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Arsenal - Manchester City 3,30 - 3,55 - 1,90 B (Spillestopp kl. 1725)





Klikk her for å levere dette spillet

Arsenal sesongåpner på hjemmebane for syvende året på rad.

De to siste sesongene har åpningskampene på Emirates vært særdeles målrike. I fjor vant The Gunners 4-3 mot Leicester, og i 2016 tapte de med samme sifre mot Liverpool.

Jeg tror også søndagens match kan bli en målfest. City slapp inn mål i fem av de siste åtte bortekampene sist sesong, og de møter et Arsenal-lag som kun gikk målløs av banen i én av hjemmekampene sine forrige sesong.

Arsenal er også styrket offensivt. De har to spennende angripere i Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette. De er blant favorittene til å bli toppscorere i Premier League denne sesongen. Unai Emerys førsteprioritet er å holde tett bakover.

Det er en nesten umulig oppgave mot City, som skal forsøke å forsvare Premier League-tittelen.

Sesongoppkjøringen har vært bra for Emerys menn. De tapte på straffespark mot Atletico Madrid i deres første International Champions Cup-kamp, men de spilte en god kamp. De fulgte opp med å banke franske PSG hele 5-1. Deretter slo de Chelsea på straffespark, og de avsluttet sommerens treningskamper med å vinne 2-0 mot Lazio. De resultatene viser at klubben fra Nord-London vil bli å regne med i toppen denne sesongen.

NB! Utrolige 54 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Men de får en tøff start.

Arsenal har kun vunnet to av de tolv kampene mot Manchester City. De har tapt fem kamper og spilt fem kamper uavgjort.

Da lagene sist møttes i serieåpningen i 1994 stakk Arsenal av med alle tre poengene. Den gangen vant Arsenal 3-0.

The Gunners har vært sterke hjemme i Nord-London, men det eneste tapet på de siste elleve hjemmekampene kom mot nettopp Manchester City. Jeg tror de taper igjen søndag.

Dermed blir Unai Emery den første Arsenal-manageren som taper en seriepremiere siden Steve Burtenshaws lag tapte 0-1 mot Spurs i mars 1986.

Slik ser du fotball på nett

Manchester City virker nemlig bunnsolide, og de har ambisjoner om å bli den første klubben som vinner Premier League to år på rad siden Manchester United vant tre sesonger på rad fra 2007 til 2009.

Det har imidlertid hvilt en liten forbannelse på ligamesterne i Premier League de tre siste sesongene. De tre siste årene har nemlig ligamesterne havnet utenfor topp fire den påfølgende sesongen.

Det skjer ikke denne sesongen.

Det er flere grunner til det:

City er ubeseiret i ni åpningskamper i ligaen, og de har vunnet de siste syv på rad.

De lyseblå fra Manchester har kun tapt én av de siste 20 bortekampene i ligaen.

Pep Guardiola har overtaket på Unai Emery. Han har ikke tapt mot den nye Arsenal-sjefen på de siste ti kampene. Statistiken viser seks seire og fire uavgjorte.

Arsenal mangler midtbanespilleren Aaron Ramsey og venstrebackenk Nacho Monreal. I tillegg er Sead Kolasinac og Laurent Koscielny begge langtidsskadet. Manchester City på sin side kan mønstre sitt beste mannskap til denne kampen. Redkordsigneringen Riyad Mahrez kan få sin debut søndag.

Begrunnelse B: To av fotballgigantene i England møtes på Emirates søndag. Det virker som City fortsetter der de slapp forrige sesong. De slo Chelsea 2–0 i Community Shield-matchen sist helg. Nå møter City et Arsenal-lag som de har hatt et godt tak på de siste sesongene. Arsenal har ikke vunnet mot City siden 2015! De vinner ikke nå heller. Borteseier til 1,90 i odds er ok. Spillestopp er klokken 1725.

Klikk her for å levere dette spillet