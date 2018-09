City og Liverpool er for store favoritter

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram denne lørdagen, hvor blant andre Liverpool, Manchester United og Tottenham er i aksjon. I tillegg spilles det en interessant kamp i den norske Eliteserien mellom Odd og Vålerenga, og det er som vanlig tilnærmet full serierunde i Championship, League One og League Two, samt et par spennende kamper fra spansk La Liga.

Cardiff City - Manchester City (2-0) H - 2,50 (Spillestopp 15:55)

Begrunnelse (2-0) H: I en slik kamp som dette, der borteseier gir 1,15, så må vi finne på noe. Det er på ingen måte sikkert at Manchester City vinner denne kampen med mer enn et mål. Og vi finner at hjemmelaget tåler å tape med et mål til 2,50 veldig spillbart. Husk også på at City har i Italia for tre dager siden.

Manchester City tar turen til Wales og møtet med Cardiff på Cardiff City Stadium. Vertene har bare tatt to fattige poeng så langt, mens City har fått en fin start, og er kun to poeng etter Chelsea på tabelltopp.

Cardiff har hatt en marerittstart på Premier League-sesongen. 0-2-3 på de fem første er tunge lesning for fansen. Laget venter fortsatt på den første trepoengeren. I siste kamp ble laget overkjørt og tapte hele 1-4 for Chelsea i London. I kampen før matchet laget Arsenal, og var noe uheldige i 2-3-tapet. Neil Warnock sitt mannskap må opp i ringene og snu trenden. Det er tidlig i sesongen, og vi skal ikke dømme laget fra Wales nord og ned enda. Murphy er tilbake, mens Gunnarsson er tvilsom før kampen.

Manchester City har startet ligasesongen sterkt og som forventet. Den store favoritten til gullet ligger pent plassert to poeng etter Chelsea på toppen. Laget ankommer dette oppgjøret med 4-1-0 på de fem første. Pep sine gutter gikk imidlertid på en stygg smell i Champions League hvor første kamp endte med et oppsiktsvekkende tap for Lyon (1-2) hjemme i Manchester. Dette tærer på psyken til spillerne. Det blir derfor meget mye fokus på neste Champions League-kamp. I siste seriekamp ble Fulham slått 3-0. Premier League er hard, og det så man tydelig når City, med alle sine stjernespillere, var nære på å ryke for Wolverhampton borte nest sist. Vi tror ikke på noe lett match for City her.

Kevin De Bruyne er fortsatt ute, og er dypt savnet på midtbanen til City.

Liverpool - Southampton (0-3) B - 1,44 (Spillestopp 15:55)

Southampton reiser opp til Anfield og den meget tøffe oppgaven mot Liverpool i kupongens sjette kamp. Enorm start av vertene, mens gjestene noe mer moderate i innledningen.

For en sesong Klopp sine gutter hadde i fjor. Det var knyttet meget stor spenning til laget før denne sesongen. Det store spørsmålet var om laget kunne følge opp. Foreløpig er svare et klinkende stort ja! Liverpool har fem seire på de første fem i Premier League. Seieren over Paris St. Germain i midtuken, bare forsterker selvtilliten til Klopps mannskap. Dette laget virker rett og slett bunnsolide, og de virker til å være i meget god form. Måten de avgjør den kampen mot PSG er mildt sagt imponerende. De er på vei mot en ny storhetstid. Liverpool har en trio på topp som ikke stopper å score, og da blir det mye poeng på kontoen. De har og sikret seg en solid keeper i sommer. Kaptein Van Dijk var og en solid signering. Liverpool tok en sterk seier i siste seriekamp, da Tottenham ble beseiret 2-1 på Wembley.

Lovren, Lallana og Chamberlain mangler trolig her, men Liverpool har en meget sterk tropp.

Southampton har startet sesongen med fem poeng på kontoen etter de første fem spilte. Legg også merke til at laget ikke har møtt noen av topplagene i disse fem. Skuffende 2-2 hjemme mot Brighton sist mandag, mens de dog tok en sterk seier 2-0 borte mot Crystal Palace i kampen før. Legendariske og omflakkende Mark Hughes mønstrer full tropp til denne kampen.

Begrunnelse (0-3) B: Dette spillet går altså inn om Liverpool vinner med to mål. Vi spiller mest dette spillet med tanke på at vi må kombinere City-kampen med noe, da det ikke er singelspill. Men at Liverpool bare skal smadre et Sputhampton-lag, etter å ha spilt mot PSG i midtuken, tror vi ikke noe på. Dette blir fort jevnt lenge. Southampton er ikke et dårlig fotballag. På denne dobbelen får vi 3,60, og er veldig fornøyde med det.