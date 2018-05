Coventry burde ikke vært favoritt

Fredagens langoddsprogam byr på flere kamper fra den meget spennende sesonginnspurten i Danmark, der det er kamp om seriegullet og kamp om 3.plassen. I tillegg er det kamp fra Allsvenskan og to kamper fra Superettan i Sverige, det er playoff mellom Notts County og Coventry og det er fjerde kamp i semifinalen mellom Vegas Golden Knigths og Winnipeg Jets i NHL.

Notts County - Coventry H 2,50 (spillestopp kl 20.40)





Playoff League Two om retten å møte Exeter i opprykksfinale på Wembley.

Første møte sist lørdag på Ricoh Arena i Coventry endte 1-1 etter at Jonathan Forte hadde sendt gjestene i føringen tidlig i 2. omgang. Tre minutter før ordinær tid var uten utlignet Coventrys toppscorer Mark McNulty (24 seriemål denne sesongen) for hjemmelaget.

Notts County endte på 5. plass i serien (tre lag går direkte opp fra League Two) med totalt 77 poeng og det var sju poeng opp til Wycombe på 3.plass. Tapte kun to kamper hjemme på Meadow Lane stadium i Nottingham (14-7-2) og avsluttet seriespillet med 4-3-3 på de ti siste seriekampene. Hjemmelaget kan stille uforandret til kveldens kamp.

Coventry endte på 6. plass i serien med totalt 75 poeng og hadde der variable 9-5-9 på bortebane. I likhet med Notts County så tapte Coventry tre av sine ti siste seriekamper (5-2-3). Midtstopper Tom Davies (spilte den første playoffkampen) soner karantene i kveld, ellers skal det ikke være andre fravær for bortelaget.

Notts County vant tilsvarende seriekamp så sent som 7. april med 2-1 og har vært gjennomgående sterke på hjemmebane gjennom hele sesongen. Det er således ikke lett å forstå hvorfor Coventry er satt til snau favoritt i kveld (2.40). Hjemmeseier til 2,50 er et helt naturlig valg for oss i kveld og spilles.