Crazy-dobbel til 8,19 i odds

Det er som kjent oppholdt i både Eliteserien og Premier League frem til neste helg, da det er landslagspause. Nyvinningen Nations League har premiere denne uken og Norges herrelandslag skal i sving med første kamp hjemme mot Kypros torsdag. Men denne tirsdagen er det det norske kvinnelandslaget det dreier seg om. De spiller helt avgjørende VM-kvalifiseringskamp hjemme mot Nederland på Intility Arena i Oslo, og denne og en rekke andre VM-kvalifiseringskamper er naturligvis å finne på tirsdagens langoddsprogram. I tillegg til en rekke kamper fra National League i England.

Maidstone United – Sutton United U 3,15 (spillestopp kl 20.40)



Maidstone rykket opp til National League, femte nivå i England, etter å ha vunnet playoffen i 2015-2016-sesongen. Etter opprykket har de oppholdt seg på nedre halvdel av tabellen.

Sist sesong endte de nede på 19.-plass, sek poeng over nedrykksstreken. Før tirsdagens serierunder de også på 19.-plass, men nå er det bare ett poeng ned til lagene under nedrykksstreken.

Maidstone er i forferdelig form. De har tapt fem av de siste seks kampene. Hjemme viser statistikken 1-1-2 og 4–5 i målforskjell.

Det var de færreste som hadde hørt om Sutton på femte nivå i England fotball før i fjor. Da ble laget kjent over natten etter at de slo ut den gamlestorheten Leeds i fjerde runden i FA-cupen. De spilte også en bra kamp mot Premier League-laget Arsenal i den femte runden i FA-cupen hjemme på Borough Sports Ground, men tapte 0–2.

2017-2018-sesongen var bra for Sutton, som også spilte playoff, men røk i playoff-semifinalen mot Boreham Wood (2-3).

De har fått en grei start på 2018-2019-sesongen. Laget ligger på tiendeplass etter åtte serierunder, men de har bare to poeng opp til Hartlepool som innehar den siste playoffplassen.

Sutton har kun ett tap denne sesongen. Det kom borte mot Aldershot. Statistikken viser 3-4-1. Sutton har ikke vunnet mot Maidstone i Natonal League. Sist sesong tapte de begge kampene mot dem, og sesongen før endte begge kampene uavgjort. Jeg tror denne kampen blir jevn. U til 3,15 i odds frister. Disse kampene kan ikke spilles som single. Derfor bruker vi den i en herlig dobbel.

Grimsby – Notts County B 2,60 (spillestopp kl 20.40)



Begge lagene har fått en dårlig start på sesongen. Grimsby ligger nede på 20.-plass med fattige fem poeng. De har kun vunnet én av de første seks kampene.

Vertene har kun én seier denne sesongen, og manager Michael Jolley er desperat etter et godt resultat i denne kampen for å bygge selvtilliten til spillerne før lørdagens kamp mot Bury.

Dette er the Mariners andre hjemmekamp i løpet av fire dager. De var tamme mot Yeovil i helgen, da de tapte 0-1, så de må virkelig skjerpe seg her.

Grimsby har ennå ikke vunnet hjemme på Blundell Park denne sesongen. De står med 0-1-2 og 2–6 i målforskjell foran egne fans.

Notts County har vært den største skuffelsen i League Two så langt, selv om de svidde av store summer på nye spillere i sommer. De hentet blant andre David Vaughan, Kristian Dennis, Enzio Boldewijn og Kane Hemmings. Laget fremsto før sesongen som en opprykkskandidat, men de har trynet skikkelig.

The Magpies er i øyeblikket tabelljumbo i Football League, og klubben sparket nylig manager Kevin Noland. Han er erstattet av en annen manager med spillererfaring fra Premier League; Harry Kewell. Den tidligere Leeds- og Liverpool-spilleren har fått et bra rykte på seg som manager. Han så helgens 1-3-tap mot Forest Green fra tribunen. Tirsdagens match er den første han leder fra benken.

Det er ventet at han vil gjøre en del endringer på laget til tirsdagens kamp. Spillerne vil være ivrige etter å vise seg frem for den nye manageren, og her har de en glimrende mulighet til å vinne mot et Grimsby-lag som har vært svake. Jeg tror ny manager-effekten treffer i denne kampen. Notts County har underprestert. 2,60 i odds på borteseier er ok. Denne brukes i en ellevill dobbel.

Tirsdagens elleville dobbel er uavgjort mellom Maidstone United FC – Sutton United og borteseier til NottsCounty. Denne kombinasjonen gir herlige 8,19 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

